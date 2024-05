EU: Sjećamo se onih koji su brutalno ubijeni u Jasenovcu

SARAJEVO - Ono što se dogodilo u Jasenovcu između 1941. i 1945. bilo je strašno i zlo, saopšteno je danas iz Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini.

"Sjećamo se onih koji su tamo brutalno ubijeni od strane ustaškog režima. Većina žrtava bile su Srbi, kao i Romi i Jevreji. Tamo su takođe ubijeni i Bošnjaci, Hrvati i drugi. Poštujemo njihovu uspomenu", navodi se u njihovoj objavi na društvenoj mreži X.

U Donjoj Gradini danas se oblježava Dan sjećanja na žrtve ustaškog režima u Jasenovcu.

What happened in Jasenovac between 1941-45 was horrific and evil. We remember those who were brutally murdered there by the Ustaše regime. The majority of victims were Serbs, as well as Roma & Jews. Bosniaks, Croats & others were also killed there. We honour their memory.