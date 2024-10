EU će odblokirati sredstva za BiH kao pomoć za poplave?

STRAZBUR - Evropski parlament (EP) je na inicijativu evroposlanice Željane Zovke danas odlučio kako će u srijedu, na plenarnoj sjednici raspravljati o posljedicama razornih poplava u Bosni i Hercegovini.

Iz Kancelarije za odnose s javnošću Evropske narodne stranke saopšteno je kako je Zovko zatražila i aktivaciju dostupnih mehanizama unije za pružanje finansijske pomoći u zemljama pogođenim prirodnim katastrofama.

Zovko je upozorila kako je stanje u Bosni i Hercegovini još uvijek alarmantno, ističući kako su poplave odnijele brojne živote, a za mnogim žrtvama se još uvijek traga. Zovko je pozdravila odluku Evropske komisije o aktiviranju Mehanizma civilne zaštite EU te je zatražila mobilizovanje sredstava iz Evropskog fonda za solidarnosti, kao glavnog instrumenta E za podršku oporavku od prirodnih katastrofa i izraz solidarnosti EU, što je bio slučaj s poplavama u Italiji, Sloveniji, Austriji, Grčkoj i Francuskoj 2023. godine.

"Ljudska i moralna dužnost je mobilizirati sva raspoloživa sredstva kako bi se u ovim teškim trenucima pružila prijeko potrebna pomoć ljudima koje je na bilo koji način pogodila ova poplava. Nužno je da u EU parlamentu imamo ovu raspravu kako bismo zajednički pronašli najučinkovitiji način pružanja pomoći svim stradalima", naglasila je Zovko.

Zovko je takođe poslala pismo komesaru za proširenje Oliveru Varheiju u kojem je zatražila da se hitno odblokiraju sredstava iz Plana rasta za zapadni Balkan kao i preusmjeravanje IPA III fondova, kako bi se iskoristila sva raspoloživa sredstva za pomoć unesrećenima u Bosni i Hercegovini.

"Naša je obveza pomoći ljudima koji su izgubili sve, neki od njih i svoje najmilije. Ova neviđena tragedija me duboko potresla i želim biti sigurna da sam i ja osobno i svi ostali koji to mogu, učinili sve da se ljudima olakša koliko god je to moguće", zaključila je Zovko, prenosi Fena.

