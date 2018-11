Edo Maajka: Pojedinci u Hrvatskoj žele BiH da predstave kao ISIL

Edin Osmić, hip hop izvođač, popularni Edo Maajka, gostovao je u emisiji "Nedjeljom u 2" Aleksandra Stanovića na Hrvatskoj radioteleviziji (HRT), u kojoj je govorio o svojoj muzici, trendovima, borbi s depresijom, smrti majke, ali i o aktuelnim viđenjima situacije u regionu, odnosno Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, migrantskoj krizi.

Ali i rastu fašizma u Evropi, ekstremne desnice..., te kamo sve to skup vodi.

Na opasku voditelja Stankovića da se u Hrvatskoj primjetan porast huškanja u kontekstu migrantske krize, Edo Maajka je rekao da je to užasno, te da je primjetio da se u hrvatskom društvu huška "sve vrijeme".

"Ja sam primijetio to huškanje i prije toga. Postoji jedna struja u Hrvatskoj koja stvarno želi Bošnjake i Bosnu i Hercegovinu predstaviti kao budućeg ISIL-a. Od, ne znam kako zove onaj lik s neke televizije, koji je na granici jer postoji zastava ISIL-a u Gornjoj Maoči… Pravi se hajt nevjerovatan vezano za jednog idiota tamo! To ti je isto kao kad zove jaran iz Tel Aviva i kaže, j… te, vidio sam nedavno u Zagrebu postrojavanje njih 20 u crnim uniformama, 'siegheilaju' (nacistički pozdrav Sieg Heil). Ne mogu ja reći, iz iskustva ne mogu, optužiti Hrvate da su fašisti zbog 20 idiota", kazao je, uz ostalo, Edo Maajka, prenosi "Radiosarajevo.ba".

Govoreći o migrantskoj krizi istakao je da oni migranti koji su odgovorni za neka krivična djela moraju odgovarati, da tu ne može biti opravdanja, ali da nikada ne bi zbog dva ili tri sumnjiva lika uskratio slobodu i bolji život hiljadama njih.

Kritikovao je i ljevicu u Evropi koja stvari gura pod tepih.

Smatra da je "Hrvatska ratnik EU" i da se u Briselu i u kabinet Angele Merkel odlučuje šta će biti sa migrantima na granici sa EU.

Prenio je, međutim, i iskustva iz Bihaća gdje je šest od osam mladića s kojima je razgovarao istaklo da su imali neugodna iskustva s migrantima i da se boje.

"BiH nema mogućnost da te ljude negdje adekvatno zbrine, da im da hranu i boravak, kao što je to učinila Njemačka ili druge stabilnije zemlje", naveo je on.

Opisujući svoj život u Izraelu, kazao je da premijer Izraela Benjamin Natanjahu sarađuje sa izraelskim fašistima, te da se ta država ne može braniti sve dok uzima teritoriju u istočnom Jerusalimu.

Međutim, ispričao je i kako je to uređena i veoma napredna zemlja sa 20 odsto muslimana, Palestinaca, koji jednako strahuju od Hamasovih raketa kao i Izraelci.

"Jevreji su tamo podijeljeni na milion načina za koje ovdje ljudi nemaju pojma... Hamas i Fatah su nešto potpuno različito", naveo je Edo Maajka.

Nadalje, ispričao je da ga u Izraelu ni Jevreji ni Palestinci nisu doživljavali kao muslimana.

"Meni su se Palestinci smijali kad sam rekao da sam musliman. Izrael me naučio pravo puno stvari. Prvo su me naučili šta su Bošnjaci. Naučio sam u Izraelu ina Bliskom istoku koliko su Bošnjaci kao nacija u islamu napredniji od ostatka nacija u islamu. Ja kad samo mladom Palestincu pokazujem džamiju u Sarajevu ispod snijega i ženu u minici, njemu je to neki reformirani islam, ne može da vjeruje da to postoji. Meni je žao što naši Bošnjaci u BiH ne kontaju u kolikoj su prednosti nad ostalima, nad Turcima, ostalima. Jer imaju razvijeno društvo, dosta razvijeno društvo", rekao je Edo Maajka.

(Radiosarajevo.ba)