Ekspresna sjednica Doma naroda BiH: Razmotrili 116 tačaka za dva časa

SARAJEVO - Delegati u Domu naroda BiH danas su ekspresno, za dva sata, razmatrali i donijeli odluke o 116 tačaka dnevnog reda.

I dok su u Predstavničkom domu BiH, od 105 tačaka na dnevnom redu, o jednoj tački raspravljali osam sati i prekinuli sjednicu, činilo se da su u Domu naroda željeli da "odrade posao" i odu kućama za vikend i praznike.

Na sjednici delegat Zdenka Džambas rekla je da je ovaj dom ozbiljan, za razliku od Predstavničkog, u kojem se ponašaju kao u "areni i kokošinjcu". Zapitala se zašto je ova sjednica hitna, kad ne vidi nijedan razlog za to, te je upozorila da se ovdje prelazi s tačke na tačku, a da se ne vodi rasprava o veoma bitnim temama, kao što je situacija u DKP mrežama.

"Interesantno je da BiH ima svoju zgradu Ambasade u Madridu, o kojoj niko ne vodi računa. Zbog nekih problema koje imamo u komunikacijama ta zgrada uredno propada, ne popravlja se, a mi plaćamo našim ljudima koji rade u Ambasadi u Madridu poseban prostor", rekla je Džambasova. Navela je i primjer zgrade Ambasade BiH u Londonu, koja se nalazi u centru grada, a koju je BiH dobila sukcesijom.

"U njoj je pet ljudi, a to je zgrada od 1.400 m2. Sam ministar je rekao da ima upita kako da se ta zgrada proda i da kupimo neki manji prostor, jer možemo kupiti drugih pet zgrada ambasada širom svijeta i da ne moramo da plaćamo tolika davanja za najam u raznim zemljama", rekla je Džambasova.

Delegat Mario Karamatić rekao je da je razmatranje 116 tačaka za manje od dva časa rezultat "zamora materijala". Naveo je da je ovaj dom posvetio svega deset minuta za 70 izvještaja o reviziji institucija BiH. Osvrćući se na izvještaj o stanju u diplomatsko-konzularnoj mreži, Karamatić je ocijenio da je ono katastrofalno i da se ne zna "ni ko pije ni ko plaća".

Jasmin Pilica, zamjenik generalnog revizora Kancelarije za reviziju institucija BiH, istakao je da su revizori uočili da Vijeće ministara nije adekvatno pristupilo u upravljanju troškovima smještajem u institucijama BiH i isto tako da status diplomatsko-konzularnih predstavništava nije adekvatan.

"Njihov status, odnosno adekvatni podzakonski akti, nisu usklađeni sa indeksom troškova života UN-a, što su bile neke naše osnovne preporuke", rekao je Pilica.

Dom naroda BiH usvojio je Izvještaj o izvršenju budžeta institucija i međunarodnih obaveza BiH za 2016. godinu te revizorske izvještaje za 74 institucije BiH za prošlu godinu koje je sačinila Kancelarija za reviziju institucija.

Delegati nisu primili k znanju godišnji izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog vijeća za 2016.

Jezik i Zakon o akcizama

Ognjen Tadić, predsjedavajući Doma naroda BiH, potpisao je u petak Odluku o objavi teksta Zakona o akcizama u BiH na tri službena jezika u BiH, koji će biti upućen na objavu u "Službeni glasnik BiH".

"Iako su tekstovi različiti, imam obavezu da ih zajedno sa Borjanom Krišto, predsjedavajućom Predstavničkog doma, uputim na objavu u 'Službeni glasnik'. Bez obzira na to što može zvučati apsurdno, ovo radim sa jednom dozom zadovoljstva, imajući u vidu da se time stvaraju pretpostavke da moj kolega Mladen Bosić (SDS), kao što je to već i najavio, podnese apelaciju Ustavnom sudu BiH, za koju smatram da će dodatno biti ojačana, pa možda čak i presudno ovom činjenicom, jer su u pitanju različiti tekstovi, na različitim jezicima, a u vezi sa istim zakonom", rekao je Tadić i dodao da "zmaja koji luta po BiH i žari i pali, a to je zmaj nerazumnosti, neko mora uhvatiti, svezati i baciti u neki bunar".

Safet Softić, prvi zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda, kazao je da ih je na sjednici Kolegija Tadić informisao o njegovoj obavezi da potpiše ovaj zakon te da se nisu upuštali u istragu o tome ko je napravio grešku.

Bariša Čolak, drugi zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda, kazao je da je neko sigurno odgovoran i da neko mora za to odgovarati.