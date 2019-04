"Elektrounion" bez optužnice dvije i po godine, Tužilaštvo BiH ćuti

SARAJEVO, BANJALUKA - Pripadnici SIPA još početkom novembra 2016. godine uhapsili su dvije osobe pod sumnjom da su zbog zloupotrebe službenog položaja preko firme "Elektrounion" iz Istočnog Sarajeva od "Puteva RS" naplatile oko 3,4 miliona KM, međutim ni dan-danas Tužilaštvo BiH nije podiglo optužnicu u tom slučaju niti želi da odgovara na pitanja u vezi s tim predmetom.

Ono što zabrinjava jeste da je jedan od uhapšenih, tačnije Dragan Vukajlović, tadašnji član Komisije za razmatranje žalbi (KRŽ) BiH, priznao da je uzeo mito od 40.000 KM kako bi omogućio da "Elektrounion" od "Puteva RS" "naplati" novac zbog navodne štete po tenderu na koji se, da ironija bude veća, nije ni prijavio.

Inače, iz firme "Elektrounion" uhapšen je direktor Duško Lazarević, iako je više nego jasno da iza te firme stoji Siniša Dodik, bivši poslanik SNSD-a u Narodnoj skupštini RS. I sam Dodik je trebalo da bude uhapšen jer je Vukajlović rekao da je upravo od njega primio mito od 40.000 KM. Međutim, nekoliko dana prije akcije pobjegao je u Srbiju, tačnije u nju je ušao 27. oktobra 2016, a akcija hapšenja Vukajlovića i Lazarevića izvršena je 7. novembra iste godine.

Tužilac u tom slučaju tražio je raspisivanje potjernice za Dodikom, međutim glavni tužilac Gordana Tadić i Ozrenka Nešković, tadašnji šef Odjela za kriminal i korupciju u Tužilaštvu BiH, nisu dali saglasnost za to jer Dodik ima dvojno državljanstvo.

U Tužilaštvu BiH na ovu temu ne žele da govore s obzirom na to da na pitanja koja smo im poslali još 4. aprila nismo dobili nikakav odgovor, tako da nije poznat razlog zbog kojeg se ne podiže optužnica u ovom slučaju.

"Elektrounion" prošle godine, kao što se moglo očekivati, pokrenuo je postupak restrukturiranja, što su mnogi ocijenili kao uvod u stečaj i gašenje preduzeća, međutim od njega su na kraju odustali.

"Na ročištu održanom 24. maja 2018. godine predlagač je povukao svoj prijedlog za otvaranje postupka restrukturiranja nad 'Elektrounion' d.o.o. Slijedom gorenavedenog, obavještavamo vas da je preduzeće 'Elektrounion' d.o.o. Istočno Sarajevo aktivan poslovni subjekat upisan u registar poslovnih subjekata", rekli su nam u Okružnom privrednom sudu u Istočnom Sarajevu.

Podsjećanja radi, "Elektrounion" iz Istočnog Sarajeva žalio se KRŽ na tender raspisan još 2012. godine. Tada je "Elektrounion" preuzeo tendersku dokumentaciju za posao održavanja zaštite puteva u RS, ali odmah nakon toga uložio je prigovor na uslove tendera, a na dan otvaranja ponuda tražio je zaustavljanje čitavog postupka, što naravno nije urađeno jer tadašnji rukovodioci "Puteva RS", navodno, nisu znali šta predstavnik "Elektrouniona" želi, a formalno-pravno nisu ni dostavili svoju ponudu. Poslije toga "Elektrounion" se žalio KRŽ, koja je "Putevima RS" naložila da obustave postupak do njihove konačne odluke, a s obzirom na to da u roku od 15 dana nisu donijeli tu odluku, "Putevi RS" posao su dodijelili firmi "Romanijaputevi". Nakon što su "Putevi RS" dodijelili posao "Romanijaputevima", vrijedan oko 34 miliona KM, KRŽ je postupak te javne nabavke poništila u cijelosti, poslije čega su "Putevi RS" podnijeli tužbu Upravnom odjeljenju Suda BiH sa zahtjevom da se rješenje KRŽ o poništenju postupka poništi. Upravno odjeljenje Suda BiH je to i činilo, ali je predmet vraćen KRŽ na ponovno odlučivanje. Nakon ponovljenog postupka, KRŽ je donijela istu odluku i u međuvremenu je donijela rješenje kojim je usvojen zahtjev "Elektrouniona" za naknadu štete u visini od 3.409.838 KM, poslije čega je ova firma pokrenula postupak prinudne naplate, a Sud BiH blokirao račun javnog preduzeća, odakle je nedugo zatim i isplaćeno 3,4 miliona KM.

Poslije toga je Sud BiH poništio rješenje KRŽ BiH, a u priču se uključilo i Tužilaštvo BiH, međutim ni dan-danas nema epiloga u ovom slučaju.