Elizabet Alen posjetila Srebrenicu

SREBRENICA - Zamjenica državnog sekretara SAD-a za javnu diplomatiju Elizabet Alen posjetila je danas Srebrenicu, gdje je odala počast žrtvama.

Elen se susrela i s Munirom Subašić, predsjednicom Udruženja "Pokret majki enklava Srebrenica i Žepa". Razgovarala je i sa Emirom Suljagićem, direktorom Memorijalnog centra Srebrenica.

U Memorijalnom centru je saznala više o žrtvama i događajima iz 1995. godine.

Under Secretary Allen visited Srebrenica today where she paid respects to the victims of Srebrenica genocide, met with the Mothers of Srebrenica, and witnessed the Srebrenica Memorial Center's efforts to memorialize the victims and recount the events of 1995. The United States… pic.twitter.com/BHarZvOemH