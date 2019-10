Erik Nelson: Nema smisla odlagati slanje ANP-a

SARAJEVO - Odlagati reforme, odnosno slanje Nacionalnog godišnjeg plana za NATO (ANP) nema nikakvog smisla i ne bi bilo produktivno, kazao je danas u toku razgovora sa predstavnicima nekoliko medija u BiH Erik Nelson, ambasador SAD u BiH.

"To je isuviše ispolitizirano pitanje. U BiH ne postoji koncenzus kada je u pitanju ulazak u NATO, ali to se u ovom trenutku BiH ni ne nudi. Ono što NATO od BiH očekuje i što joj nudi je da zemlja počne odbrambene reforme. Ideja odlaganja reformi za oko pet godina nema nikakvog smisla. Nema smisla ni u vezi s očekivanjima NATO-a i ponudom za partnerstvo, jer sve je to u ovom trenutku ono što i EU traži, a to je da se formira vlast koja će početi ozbiljne reforme i koja će pokazati napredak kada je u pitanju kandidatski status u EU", kazao je Nelson odgovarajući na pitanje da li postoji mogućnost da se slanje ANP-a u Brisel odgodi na pet godina.

Složio se sa činjenicom da postoje različita mišljenja i stavovi u BiH kada je u pitanju njen put ka NATO-u i dodaje da je BiH dobila poziv od NATO-a da preda ovaj godišnji plan.

"Sad je važno da počnu reforme, to je ono što NATO nudi i očekuje od BiH. Znači, godišnji plan o tome koje su to reforme koje je BiH spremna provesti. I nisu to samo odbrambene, nego i reforme vezane za vladavinu prava, a to je komplementarno reformama koje traži EU", ističe Nelson, poručivši da je NATO pouzdan partner, saveznik koji nudi sigurnost kada je u pitanju mir, ali i investicije.

Govoreći o eventualnim promjenama Ustava BiH, Nelson je rekao da su SAD posvećene Dejtonskom mirovnom sporazumu i predane teritorijalnom integritetu i suverenitetu BiH, koja se sastoji od dva entiteta, tri naroda i ostalih.

"Radili smo mnogo kako bismo omogućili ustavne reforme. Često smo bili razočarani. Većina reformi nije uspjela. Što se tiče Ustava, biće potrebne reforme kako bi BiH postala članica EU. Za te reforme biće potreban koncenzus svih, ali Dejtonski sporazum mora evoluirati. Kompromis je potreban kako bi zemlja išla naprijed", rekao je Nelson.

Kada je u pitanju (ne)formiranje vlasti, Nelson je istakao da SAD i dalje traže načine koji mogu pomoći strankama da dođu do koncenzusa, te da to rade zajedno sa predstavnicima EU u BiH.

"Svi smatramo da je neophodno što hitnije formirati vlast u BiH jer ukoliko što prije ne dođe do toga, odgađaju se reforme i napredak koji bi trebalo da uslijedi. Građani čekaju, žele da vide neki napredak, da imaju nadu", kazao je Nelson.

Komentarišući deklaraciju SDA, Nelson je istakao da su SAD bile dosljedne u odbijanju političke retorike koja odmaže i čija je namjera podjela. Najavio je dolazak Metjua Palmera, specijalnog izaslanika SAD za Balkan, u decembru te dodao da će stepen njegovog angažmana ovisiti od politike volje u BiH da se krene naprijed.

Govoreći o kontaktima sa Miloradom Dodikom, srpskim članom Predsjedništva BiH i liderom SNSD-a, Nelson je istakao da je, s obzirom na to da je Dodik pod sankcijama SAD, a zbog postupaka koji su, kako je rekao, ugrozili Dejtonski sporazum, njegova interakcija s Dodikom ograničena.

"Sastajem se s njim kao članom Predsjedništva. Imali smo dobre diskusije i radujem se budućim razgovorima", kazao je Nelson te dodao da je jasno rekao liderima u RS s kojima je razgovarao da su SAD predane uspjehu oba entiteta.