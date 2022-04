Evo kolike će biti najniže penzije u RS nakon povećanja

BANJALUKA - Vlada RS donijela je danas Odluku o vanrednom usklađivanju opšteg boda i penzija prema kojoj se opšti bod i penzije vanredno usklađuju i povećavaju za 10 odsto i to od majske penzije (koja se isplaćuje u junu).

Za vanredno povećanje penzija Vlada će mjesečno obezbijeđivati dodatnih 8,14 miliona KM, odnosno 65,12 miliona KM do kraja godine, saopšteno je iz Vlade RS.

Cilj je, kako ističu, pobošanje materijalnog položaja penzionera u RS.

Na istoj sjednici Vlada je donijela i Odluku o određivanju iznosa najniže penzije, takođe radi poboljšanja materijalnog položaja najugroženije kategorije korisnika prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, odnosno korisnika kojima je iznos penzije određen po opštim propisima niži od najniže penzije, pa im se isplaćuje najniža penzija.

Za realizaciju ove odluke Vlada će obezbijediti dodatna sredstva u iznosu od oko 2.360.000 KM mjesečno, odnosno oko 18.880.000 KM do kraja 2022. godine, saopšteno je iz Vlade RS.

Kako dodaju, najniža penzija za one koji imaju do 15 godina penzijskog staža iznosiće 242,55 KM, za 15 godina penzijskog staža i više, a manje od 20 godina, iznosiće 291,08 KM, dok će za one koji imaju 20 godina penzijskog staža i više, a manje od 30 godina, iznositi 339,60 KM.

Za 30 godina penzijskog staža i više, a manje od 40 godina, najniža penzija iznosiće 388,15 KM, dok će za 40 godina penzijskog staža i više biti 485,19 KM.