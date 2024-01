Evo šta je poručila Fon der Lajenova građanima BiH nakon dolaska u Sarajevo

SARAJEVO – Ursula fon der Lajen, predsjednica Evropske komisije, oglasila se na mreži X povodom njenog dolaska u BiH.

"Zadovoljstvo mi je ponovo doći u Sarajevo, ovog puta s premijerima Ruteom i Plenkovićem. Ovdje smo da bismo ohrabrili BiH da načini napredak na evropskom putu tako što će ispuniti temeljne uslove i kretati se na evropskom putu kao jedna zemlja. To je zato što je njena budućnost u EU kao jedinstvena, ujedinjena i suverena zemlja", napisala je ona.

A pleasure to be back in Sarajevo, this time with @MinPres & @AndrejPlenkovic We are here to encourage BiH to make progress on its EU path. By delivering on the fundamentals. And moving forward as one. Because its future is in the EU, as a single, united and sovereign country. pic.twitter.com/fMjIKzCkDm