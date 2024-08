Evropska komisija upozorila: Budžeti u BiH netransparentni

BRISEL, SARAJEVO - Bosna i Hercegovina još nije postigla dovoljnu budžetsku transparentnost, navodi se u izvještaju Evropske komisije za BiH za prethodnu godinu.

Dalje piše da neusklađenost kontnih planova na državnom i entitetskom nivou otežava pristup konsolidovanim podacima.

"Izvještavanje u toku godine tek treba da se poboljša na svim nivoima vlasti. Dostupne budžetske informacije su još nepotpune i teško je procijeniti ukupnu budžetsku i fiskalnu politiku", stoji u izvještaju.

Dodaje se da svi nivoi vlasti treba da uspostave neophodne IT preduslove za sprovođenje zakona o programskom budžetiranju i srednjoročnom budžetu.

"Potrebno je planiranje i usvajanje sličnih zakona na državnom nivou i u Republici Srpskoj. Institucije na svim nivoima treba da unaprijede javnu unutrašnju finansijsku kontrolu i javni proces nabavki, kao i praćenje fiskalnih rizika vezanih za javna preduzeća. Takođe, posebno je potrebno da se bolje uspostave javno dostupni registri javnih preduzeća kako bi bili transparentni", ističe se u izvještaju Evropske komisije.

Navodi se da su svi nivoi vlasti u Bosni i Hercegovini započeli implementaciju sveobuhvatne strategije za reformu upravljanja javnim finansijama (PFM), napredujući sa 40% od aktivnosti planiranih na svakom nivou.

"Usvojeni su izvještaji o praćenju upravljanja javnim finansijama za 2022. godinu i nivo entiteta, a sveobuhvatni izvještaj o praćenju upravljanja javnim finansijama za 2022. čeka usvajanje. Funkcionalan i redovan ciklus planiranja budžeta mora biti uspostavljen za efektivnu javnost sistema finansija. Treba poboljšati kredibilitet srednjoročnih budžetskih okvira poboljšanjem veza između godišnjeg strateškog planiranja i godišnjeg budžetskog procesa i jačanjem kapaciteta i regulativa za poboljšanje upravljanja javnim investicijama svih nivoa vlasti", stoji u izvještaju za BiH za prethodnu godinu.

Damjan Ožegović, viši istraživač i saradnik za pravne poslove u "Transparency Internationalu BiH", rekao je za "Nezavisne novine" da se posljednji slučaj dogodio u gradu Banjaluka, gdje je revizor utvrdio i upozorio da su javne nabavke pokretane bez osiguranja sredstava u budžetu, to jest protiv Zakona o javnim nabavkama.

"Međutim, to nije slučaj samo sa Banjalukom, nego je generalno opaska da se za mnogo javnih nabavki ne osiguravaju dovoljna sredstva ili se uopšte ne osiguraju sredstva. To je problem sa svim budžetima, ne samo na državnom nivou ili entitetskom nivou. To je problem i u svim institucijama, javnim preduzećima, ustanovama i tako dalje, gdje ne postoji dovoljna budžetska transparentnost ili otvorenost, a postoji samo naknadna. Mi samo naknadno možemo vidjeti gdje su sredstva utrošena. Sporan je i veliki broj rebalansa budžeta, te izmjena planova javnih nabavki. Potrošnja sredstava se ne planira unaprijed, već se to radi u hodu, a najčešće se prepisuju budžeti, ali i svi drugi finansijski dokumenti iz prethodnih godina bez analize potreba za narednu godinu", objašnjava Ožegović.

Kada je u pitanju raspodjela novca, on kaže da je do zakona, ali i drugih odluka.

"To je samo stvar preraspodjele vladajućih garnitura koje odlučuju na koji način će se raspodijeliti novac. Sporno je to što se često na svim nivoima vlasti ispoljava volja jednog, najmoćnijeg na tom nivou. Kod nas postoje centri moći koji diriguju i prema njihovim nalozima se preraspodjeljuje novac. Najčešće se novac iz javnih institucija "izvlači" preko javnih nabavki, međutim ima i drugih načina kao što su koncesije ili davanje prirodnih bogatstava na raspolaganje trećim licima i razne subvencije, grantovi, transferi i slično, i to nevladinim organizacijama, udruženjima, sportskim klubovima i pojedincima koje se radi na netransparentan način bez jasnih i mjerljivih kriterijuma. To su javni pozivi koji su jasno definisani unaprijed, a velika količina novca dijeli se po nahođenju kako i kome se želi", zaključuje Ožegović.

