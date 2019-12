"Evropski brendovi sve više zainteresovani za otvaranje fabrika u Srpskoj"

BANJALUKA - Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković ocijenio je da je Vlada u prvoj godini mandata imala dobre rezultate što potvrđuju i podaci o najvećem broju zaposlenih od nastanka Republike, rastu prosječne plate koja je prvi put izjednačena sa zaradom u Federaciji BiH, većoj pokrivenosti uvoza izvozom i povećanju budžeta koje je omogućilo rast plata, penzija i drugih davanja.

"To je uloga Vlade i ja je tako doživljavam. Moj stav od početka je bio da uvijek može bolje, ali ako ćemo realno posmatrati stvari Vlada je napravila rezultate za ovih godinu dana, a to se najbolje reflektuje kroz pokazatelje koji su neumoljivi", rekao je Višković u intervjuu Srni.

On je istakao da je zadovoljan i likvidnošću budžeta, navodeći da Vlada redovno isplaćuje plate, penzije, socijalna davanja, obaveze prema dobavljačima i subvencije.

Prije mjesec dana, podsjetio je premijer Srpske, izvršen je rebalans budžeta kojim je republička kasa povećana za 60 miliona KM.

"To znači da je bila veća disciplina i odgovornost, te da je bio bolji rad inspekcijskih organa, Poreske uprave i Uprave za indirektno oporezivanje. FBiH nas je uskratila za skoro 35 miliona KM, a da smo imali i taj iznos prilikom rebalansa budžeta to bi bilo blizu 100 miliona KM više nego u 2018. godini. Mora se reći da je i to nečija zasluga", naglasio je Višković.

STVOREN AMBIJENT KOJI PRIVLAČI STRANE INVESTICIJE

Predsjednik Vlade Srpske je podsjetio da je u fokusu njegovog rada bila privreda, što se pokazalo kroz rast prihoda.

"Ne bismo mogli sve ovo uraditi da nije bilo dobre saradnje sa našim socijalnim partnerima - sindikatima, Unijom udruženja poslodavaca i Privrednom komorom. Imamo dobru saradnju sa socijalnim partnerima, bilo je povećanja plata i zakonskih rješenja koja su išla u pravcu rasterećenja realnog sektora i poslodavaca kako bi bile povećane plate i u realnom sektoru", rekao je Višković.

Prema njegovim riječima, u javnosti se malo govori o tome da Srpska ima destinacije kao što su Kotor Varoš, Derventa ili Bijeljina gdje privredni subjekti u raznim sferama, od proizvodnje dijelova za autoindustriju do tekstila i obuće, rade za najveće svjetske brendove.

"Naš privredni subjekt iz Kotor Varoša proizvodi obuću za najjače svjetske vojske. Ponosan sam na te ljude i na naše radnike jer imamo radnu snagu i kvalitet da možemo proizvoditi i najbolje brendove. U posljednje vrijeme sve više evropskih i drugih brendova se javlja sa željom da otvaraju fabrike i pogone u Srpskoj. Oni su zainteresovani da preseljavaju svoju proizvodnju iz Poljske, Češke, Rumunije, Slovačke i drugih zemalja u Republiku Srpsku. To je dokaz da smo napravili ambijent koji privlači strane investicije čiji nivo takođe raste", naglasio je Višković.

On je podsjetio da je Vlada usvojila Uredbu o podsticajima s ciljem da na jednom mjestu ima podatke o svim datim podsticajima na lokalnom i republičkom nivou, jer se dešava da neko dobije podsticaj sa dva nivoa, a da Vlada nema tu informaciju.

"Donijeli smo i zakone o vansudskom poravnanju i suđenju u razumnom roku koji su veoma značajni za privredu. Zakon o vansudskom poravnanju omogućava privrednicima da u ranoj fazi, ako osjete da bi im zbog poremećaja na tržištu ili drugih problema mogla biti ugrožena likvidnost i poslovanje, imaju mogućnost da u dogovoru sa bankama ili dobavljačima naprave sporazum da ta potraživanja zamrznu na određeni period kako bi u međuvremenu mogli da se vrate na zelenu granu i isplivaju iz problema. Takođe, želimo da privredne sporove svedemo u razumne rokove", naglasio je Višković.

Zabrinjavajući je, dodao je premijer Srpske, odlazak aktivne radne snage zbog čega treba raditi da taj problem bude saniran.

"To je globalni problem i ne dešava se samo u Srpskoj i BiH, već i u Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji, NJemačkoj i drugim članicama EU. Mjerama koje smo usvojili i koje planiramo kreirati pokušavamo da rješavamo taj problem. Moramo ljudima dati nadu, povećavati plate i rješavati njihova životna pitanja da bismo im poslali poruku - ostanite ovdje, u svojoj Republici, na svojoj očevini i nema nigdje boljeg života nego tu gdje ste. Moja misija je da radim na tome", poručio je Višković.

On je u intervjuu Srni naglasio da u prilog tome govori i podatak da je svim studentima koji budu redovno upisivali godinu omogućeno besplatno školovanje što godišnje budžet košta oko tri miliona KM.

"Početkom ove godine zaposlili smo najbolje studente sa naša dva javna univerziteta i to ćemo raditi i ubuduće čime šaljemo poruku mladima da brinemo o njima i da su oni naša budućnost", istakao je Višković.

On je naglasio da je Republika Srpska ulagala i ulagaće u mladost, njihovo obrazovanje, sticanje znanja, jer su oni najbolji promoteri Republike.

"Na njima je budućnost, oni će biti ti koji će sutra predstavljati Republiku Srpsku. Svi treba to da podržimo, jer ulaganje u mlade i obrazovane ljude je najbolje ulaganje u Srpsku", poručio je Višković.

On je podsjetio da je Vlada Srpske izmijenila i kriterijume za plasman kredita Investiciono-razvojne banke /IRB/ Srpske, čime je mladim bračnim parovima i porodicama sa djecom sa smetnjama u razvoju omogućeno zaduživanje za rješavanje stambenog pitanja po veoma povoljnim uslovima.

Višković je istakao da je uvedena nova kreditna liniju za mlade bračne parove mlađe od 30 godina za koje će kamatna stopa za kredite za kupovinu stanova biti ispod tri odsto i to je jedna od pronatalitetnih mjera s ciljem da se pomogne mladim ljudima da što prije riješe svoje stambeno pitanje i da ostanu na ovim prostorima.

Prema njegovim riječima, nova kreditna linija uvedena je i za roditelje ili staratelje koji brinu o djeci sa smetnjama u razvoju za rješavanje stambenih pitanja, a kamatna stopa biće od tri do tri i po odsto.

Prema njegovim riječima, smanjena je kamatna stopa poslovnim subjektima na kredite za uvođenje novih tehnologija potrebnih realnom sektoru da bi bili konkurentniji i spremniji za izvoz.

"Smanjili smo kamatnu stopu IRB-a sa jedan na 0,5 odsto i kada se uračunaju i troškovi u odnosu sa poslovnom bankom poslovni subjekti će imati kamatnu stopu na kredite ispod tri odsto", istakao je Višković

On je naglasio da mjere koje su planirali kroz ekspoze, akcioni plan i Program ekonomskih reformi ne mogu biti realizovane za mjesec dana ili pola godine, te da će one trajati i u mandatima nekih drugih vlada.

"Nemoguće je reformu zdravstvenog ili obrazovnog sistema riješiti za godinu, dvije ili tri, ali je važno da smo krenuli u te reforme", istakao je Višković.

OD 1. JANUARA NAREDNE GODINE VEĆE PLATE I PENZIJE

Govoreći o predloženom budžetu za 2020. godinu, predsjednik Vlade Srpske je rekao da je on za 108 miliona KM veći u odnosu na rebalansirani budžet za ovu godinu.

"Rebalansom je ovogodišnji budžet povećan za 60 miliona, a prijedlogom budžeta za 2020. godinu za dodatnih 108 miliona KM. Prijedlog budžeta za 2020. godinu je skoro 170 miliona KM veći nego što je bio nacrt budžeta za 2019. godinu. Čim imate na prihodovnoj strani toliko uvećanje ono se prelijeva i na rashodovnu stranu", pojasnio je Višković.

Zahvaljujući tome, dodao je on, na snagu će od 1. januara 2020. godine stupiti povećanje plata za budžetske korisnike u rasponu od pet do 20 odsto.

"Isto smo radili i početkom ove godine. Imali smo i povećanje penzija, a imaćemo i njihovo redovno povećanje od 1. januara. Povećali smo podsticaje za poljoprivredu sa 71 miliona na 75 miliona KM, planirali smo u budžetu za 2020. godinu 7,9 miliona KM za povrat dijela uplaćenih poreza i doprinosa privrednim subjektima koji povećaju plate radnicima. Planirali smo povećanje granta Univerzitetskom kliničkom centru u Banjaluci sa ovogodišnjih 12 miliona na 30 miliona KM. Sve su to mjere koje su usmjerene ka običnom građaninu", istakao je Višković.

Prema njegovim riječima, osim budžeta za 2020. godinu i Programa ekonomskih reformi za period 2020-2022. godina na sutrašnjoj posebnoj sjednici Narodne skupštine biće razmatran i Zakon o doprinosima s ciljem da stopa doprinosa za zapošljavanje bude smanjena sa 0,8 na 0,6 odsto čime će privredi biti ušteđeno devet miliona KM.

"Imamo planiran i grant od dva do tri miliona KM za razvoj novih tehnologija u privredi, a od 1. januara 2020. godine porodiljsko bolovanje biti refundirano u stoodstotnom iznosu. To znači da ćemo u 2020. godini samo po ovim osnovama našu privredu osloboditi plaćanja i iz budžeta joj pomoći sa skoro 30 miliona KM", naglasio je Višković.

VLADA SRPSKE BI URADILA I VIŠE DA JE NA VRIJEME FORMIRAN SAVJET MINISTARA

Prema njegovim riječima, na osnovu Programa ekonomskih reformi za period 2019-2021. godina kreiran je akcioni plan za 2019. godinu, a rezultati pokazuju da je više od 80 odsto tog plana realizovano ili je u fazi realizacije.

"Manje od 20 odsto nije realizovano. To je rezultat i drugih uticaja. Protekla je godina mandata Vlade Republike Srpske, a da sve to vrijeme nismo imali formiran Savjet ministara i Vladu FBiH. To je znatno otežalo i naše funkcionisanje. Ali mi smo uspješno prebrodili ovu godinu i to je još jedan dokaz da Srpska može da samostalno radi, odlučuje i ispunjava svoje obaveze ne zaviseći od drugih. Oni nam prave probleme, ali ne u toj mjeri da ne možemo funkcionisati bez njih", kaže Višković.

On je izrazio uvjerenje da bi Vlada Srpske uradila znatno više planiranih stvari da su na vrijeme formirani Savjet ministara i Vlada FBiH, ali nisu imali sagovornika na drugoj strani.

"U Savjetu ministara i Parlamentarnoj skupštini BiH imamo blokirane projekte vrijedne nekoliko stotina miliona evra koji čekaju duže od godinu samo da budu verifikovani. To su, između ostalih, druga faza auto-puta na koridoru `Pet ce`, odnosno obilaznica oko Doboja čija je vrijednost veća od od 150 miliona evra. Sigurno bi išli u sljedeće faze, ali nismo mogli realizovati ni ovu, čekamo duže od godinu dana, iako su sve procedure u Srpskoj završene", objasnio je Višković.

Prema njegovim riječima, isti slučaj je i sa projektima za vodovod i kanalizaciju, kao i drugim projektima lokalnih zajednica kao što je Gradiška koja ima odobren grant, ali čeka duže od godinu da bi išla u realizaciju.

Višković je u intervjuu Srni kao primjer blokade naveo i "Elektroprenos BiH" u kojem je blokirano skoro 200 miliona KM.

"Srpskoj pripada 42 odsto tog novca i da je došao ovdje i da naši privredni subjekti rade investicione projekte, onda bi to uticalo na veće prihode u budžetu, a time bi bila povećana i rashodovna strana. Sve su to preduslovi našeg još uspješnijeg rada i još boljih rezultata", istakao je Višković.

Govoreći o inicijativi predsjedavajućeg Savjeta ministara Zorana Tegeltije da ubuduće budu redovno održavane zajedničke sjednice Savjeta ministara sa vladama entiteta, Višković je istakao da je to i njegova ideja.

"Godinu dana ponavljam istu rečenicu i ponoviću je i sada - nemam nikakav problem da ukoliko danas bude formirana Vlada FBiH već popodne imamo zajednički sastanak. Najmanje jednom mjesečno treba da razgovaraju, možda ne kompletne vlade, nego premijeri i resorni ministri i da dogovaramo zajedničke stvari. BiH je jedno privredno i finansijsko tržište i jedan prostor i htjeli ne htjeli moramo zajednički kreirati neke stvari. Spreman sam za takvu saradnju i pozdravljam ideju Zorana Tegeltije, što je i moja ideja, jer ti sastanci mogu svima donijeti samo korist, a ne mogu proizvesti nikakvu štetu", kaže Višković.

On je dodao da jedva čeka da bude formiran Savjet ministara i Vlada FBiH, te da je spreman da bude domaćin prvog zajedničkog sastanka.

"Važno je da sarađujemo, jer značajan broj projekata u Srpskoj zahtijeva saglasnost drugih nivoa vlasti. Da bi sve to realizovali na dobrobit naših građana, neophodna je saradnja svih nivoa vlasti", zaključio je Višković.