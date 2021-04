Fajon: Neodgovorno ponašanje Janše može dovesti do novog rata

SARAJEVO - Iako je Janez Janša demantovao da je u Brisel poslao neslužbeni dokument o navodnom mirnom razlazu BiH, oglasila se evroparlamentarka Tanja Fajon pozivom slovenačkom premijeru da objasni šta se nalazi u tom dokumentu.

Fajonova je krtikovala Janšu, uz tvrdnje da bi neodgovorno ponašanje u vezi s tzv. dovršetkom plana o mirnom raspadu BiH moglo dovesti do novog rata na Balkanu.

Ona je na svom Twitter nalogu napisala da su je ovih dana iz BiH upozorili na to da, kako kaže, premijer Janša pokušava da dovrši plan Milošević-Tuđman za "formiranje velike Srbije i Hrvatske...".

"Ako su izvještavanja bh. medija i izjave diplomata u regionu istiniti, to može biti vrlo štetno za Sloveniju", napisala je Fajon.

Pometnju je juče izazvala izjava hrvatskog člana Predsjedništva BiH, koji je u to tijelo izabran glasovima Bošnjaka, Željka Komšića, da je slovenački predsjednik Borut Pahor tokom nedavne posjete Sarajevu rekao da su "u posljednje vrijeme sve češći glasovi u Evropi o tome da treba dovršiti raspad Jugoslavije", kao i da je na sastanku s trojicom članova Predsjedništva BiH upitao: "Možete li se vi u BiH mirno razići".

Komšić je u izjavi za Fenu tvrdio da su bošnjački član Predsjedništva Šefik Džaferović rekli da mirno razdruživanje nije moguće, dok je srpski član i predsjedavajući tog tijela Milorad Dodik iznio suprotan stav.

