Fajon: Zapadni Balkan ne smije zanemariti putovanje ka EU, potrebni hrabri lideri

BEOGRAD - Ministarka spoljnih i evropskih poslova Slovenije Tanja Fajon ocijenila je da bi zemlje Zapadnog Balkana trebalo "punom brzinom" da iskoriste priliku pomenutu na Bledskom strateškom forumu, u vezi sa proširenjem EU do 2030. Povodom konstatacije predsjednika Evropskog savjeta Šarla Mišela, da EU i Zapadni Balkan treba da budu spremni za proširenje do 2030. godine, i to da li bi obje strane zaista mogle da budu spremne za proširenje do tog datuma, ona kaže da je njen odgovor na ta pitanja vrlo jasan.

"Prilika je tu i trebalo bi da je iskoristimo punom brzinom. Treba da radimo na pronalaženju dovoljne političke volje na Zapadnom Balkanu za reforme i dovoljne političke volje unutar EU za proširenje", naglasila je ona u autorskom tekstu za "Politiku", prenosi Tanjug.

Kako kaže, treba da se fokusiramo na krajnju destinaciju, pritom "ne zanemarujući putovanje".

"Kad je u pitanju Evropska unija, proširenje EU se nesumnjivo vratilo na dnevni red. Geopolitički pejzaž jasno daje do znanja da nema alternative proširenju EU. Rat u Ukrajini povećao je apetit za proširenjem, a afirmisao je i utisak da je za EU proširenje strateška neophodnost. Jednostavno rečeno sada ili nikada", navela je ona.

Prema riječima Fajonove, to naravno ne znači da će kriterijumi proširenja EU biti odbačeni i da bi Zapadni Balkan mogao da uđe u uniju bez njihovih ispunjena.

"To znači da će se više političke pažnje posvetiti regionu i da će se od zemalja Zapadnog Balkana tražiti što brže ispunjenje kriterijuma. Za EU to znači samo posvećenost da reformiše svoj proces donošenja odluka i da se pripremi u institucionalnom i finansijskom smislu EU'", navela je ona.

Prema njenim riječima, godine koje dolaze neće se baviti percepcijama ili obmanama, već napornim radom obeju strana, zapadnog Balkana i EU.

"Takva reforma neće biti lak zadatak, ali je neophodna. I od strateškog je značaja za EU jednako važno kao i proširenje. Skeptici bi mogli da tvrde da je malo vjerovatno da bi svi ovi zadaci mogli da budu ispunjeni do 2030. godine. Ali, realna tačka gledišta je da neće biti bolje ponude na stolu za zemlje Zapadnog Balkana kao ni bolje prilike za Uniju da se unaprijedi i prilagodi novoj globalnoj realnosti', navela je ona.

U autorskom tekstu, Fajon je poručila je i da ova teška vremena zahtjevaju hrabre lidere na obje strane.

"Lidere koji će gledati u budućnost. Lidere koji će biti spremni da stave proširenje na vrh svog dnevnog reda i da donesu neophodne odluke koje će omogućiti proširenje. Evropski izbori stoga će biti važna prekretnica za postizanje cilja 2030", rekla je Fajon.