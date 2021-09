Fantomske stranke ugrožavaju integritet izbora

BANJALUKA, SARAJEVO - Ukoliko nadležna tužilaštva i sudovi ne pojačaju napore na procesuiranju predmeta izbornih prevara, postoji opasnost da i na narednim opštim izborima, koji su predviđeni za oktobar naredne godine, dođe do pokušaja izbornih manipulacija.

Naime, predstavnici Centralne izborne komisije BiH su na nedavno održanom seminaru s novinarima u organizaciji Savjeta Evrope brojnim primjerima pokazali kako tužilaštva ili ne procesuiraju predmete koji su im upućeni iz CIK-a, ili postupak ne sprovode na odgovarajući način, a sudovi često rastežu zakonske odredbe do krajnjih granica kako bi ili oslobodili okrivljene ili izrekli blage kazne. Jedna od rak-rana izbornog sistema su, kako su istakli, fantomske stranke koje se formiraju samo da bi dobile mjesto u lokalnim glasačkim odborima, nakon čega postoji opravdana sumnja da se sprovode brojne izborne manipulacije. Oni su kao ilustraciju pokazali neke primjere formiranja fantomskih stranaka na proteklim lokalnim izborima.

"U Doboju je ovjereno 85 političkih subjekata, od kojih je 67 dobilo od nula do sedam glasova. U Bijeljini su ovjerena 83 politička subjekta, od kojih je 64 imalo od nula do osam glasova. U Zvorniku su ovjerena 73 politička subjekta, od kojih je 58 imalo od nula do sedam glasova. U Banjaluci je, ne računajući nacionalne manjine, ovjereno 56 političkih subjekata od kojih je 36 imalo izborni rezultat od nula do 36 glasova. U Tesliću je ovjereno 45 političkih subjekata, od kojih je 28 imalo od nula do 12 glasova", kažu oni.

U CIK-u kažu da rade s Visokim sudskim i tužilačkim savjetom BiH i predstavnicima međunarodne zajednice da se učini nešto kako bi se efikasnije procesuirali predmeti koji se odnose na izborne manipulacije.

U VSTS-u za "Nezavisne novine" kažu da oni ne razmatraju kao posebno pitanje moguće izborne manipulacije, ali da rade na poboljšanju opšte efikasnosti pravosuđa, u sklopu kojih se nalaze i mjere za teme koje se odnose na moguće izborne prevare.

"Stalna komisija za efikasnost tužilaštava VSTS-a BiH je predložila, a Savjet usvojio mjere koje će se sprovoditi u narednom periodu, a usmjerene su na kreiranje modela koji će smanjiti negativan uticaj teritorijalne organizacije tužilaštava na efikasnost i kvalitet rada, zatim organizovati rad tužilaštava na način koji će osigurati veću specijalizaciju tužilaca za rad na posebnim vrstama predmeta. Predviđene mjere obuhvataju i uspostavu sistema internog praćenja efikasnosti i kvaliteta postupanja u predmetima u tužilaštvima, naročito u složenim predmetima kroz unutrašnju koordinaciju", kažu oni. Ističu da VSTS BiH nastoji unaprijediti tužilački nadzor nad radom ovlaštenih službenih lica i kvalitetom službenih izvještaja.

"Značajan doprinos će dati i uvođenje obaveze detaljne analize svih rješivih a neriješenih predmeta starijih od pet godina u tužilaštvima i donošenje plana za njihovo rješavanje. U narednom periodu VSTS će izvršiti analizu i predložiti mjere koje će obezbijediti efikasnost i ekonomičnost zakazivanja i održavanja ročišta, kao i uvesti pravila za održavanje optimalne dinamike za rad na predmetima kroz definisanje maksimalne dužine trajanja nepostupanja tužioca", naglašavaju oni.

U Kancelariji Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju (OEBS) u BiH kažu za "Nezavisne novine" da planiraju da povećaju nivo aktivnosti i sistemsku saradnju između izborne administracije, pravosuđa i bezbjednosnih agencija te da pruži obuku i edukaciju pravosuđu i bezbjednosnim agencijama na temu procesuiranja krivičnih djela u vezi s izborima.

"Tema navodnog vršenja prevara ili kriminalnih aktivnosti u vezi s izbornim procesima u BiH pojavljuje se već dugo. Takvi navodi su bili naročito istaknuti tokom opštinskih izbora 2020. godine, pogotovo u vezi sa glasanjem iz inostranstva, putem pošte, kao i u vezi sa navodnom kupovinom glasova i vršenjem pritiska na birače. U odgovoru na zahtjev CIK-a BiH tokom 2020. godine je Misija pomogla uspostavljanju kontakata između CIK-a i Tužilaštva BiH, a kasnije i kontakata sa drugim tužilaštvima, da bi podstakla razmjenu informacija i aktivnije istrage navoda o izbornim prevarama", navode oni. Dodaju da su u martu i oktobru 2020. godine omogućili održavanje sastanaka između CIK-a i tužilaštava, što je dovelo do zaključaka u vezi sa prioritetizacijom predmeta izborne prevare u radu tužilaštava do objavljivanja zvaničnih rezultata izbora, imenovanjem osoba za kontakt sa ciljem poboljšane saradnje, hitnim prosljeđivanjem prijava CIK-a tužilaštvima, predanošću svih nadležnih aktera da procesuiraju i spriječe izborne prevare i obukom tužilaca na temu procesuiranja predmeta izborne prevare, a naglašavaju da je ove zaključke podržao i VSTS.