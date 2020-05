Fazlić: Bevanda iznosi neistine, Vijeće ministara dijeli novac

SARAJEVO - Delegat SDA u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Amir Fazlić navodi da ministar finansija Vjekoslav Bevanda iznosi neistine o tome ko raspoređuje sredstva od kredita MMF-a.

U izjavi za javnost Fazlić ističe da ministar Bevanda potcjenjuje javnost i građane, tvrdeći da ne raspoređuje on, već Centralna banka novac.

"To su priče za malu djecu. Centralna banka čuva novac, ali on može biti raspoređen samo odlukom Vijeća ministara. Uzmite bilo koji raniji aranžman sa MMF-om i vidjet ćete da je tako. To su na koncu potvrdili i predstavnik MMF-a u BiH, i guverner Centralne banke, i ambasade SAD i EU, svi koji su učestvovali u ovom procesu. Samo Bevanda potcjenjuje zdrav razum svih i ubjeđuje nas da dva plus dva nisu četiri", navodi Fazlić.

"Takođe, pogledate ranije aranžmane sa MMF-om, praksa je uvijek bila da u jedno te istoj odluci stoji i promisorna nota i odluka o raspodjeli/alokaciji sredstava. Ovo je prvi put da su od jedne napravljene dvije posebne odluke, i napravljena je problem, napravljena je blokada. Zato je kriv Bevanda. To se isključivo desilo zbog toga što je on, po nalogu HDZ-a a protivno Zakonu, pokušao da ugura i kantone u odluku. Čak je iz odluke koju je predložio obrisao bilo kakav pomen na Zakon o zaduživanju, dugu i garancijama, iako je uvijek u odlukama Vijeća ministara o MMF-u bilo pozivanje na ovaj zakon. To je direktan udar na zakone i takve stvari ne smiju biti tolerisane. Potrebno je utvrditi i krivičnu odgovornost u ovom slučaju, jer već nastaju finansijske štete", navodi u svojoj izjavi za javnost delegat Amir Fazlić.