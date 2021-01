Fazlić za "Nezavisne": Građani Bihaća su šampioni humanosti

Gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić kaže kako je trenutna situacija s migrantskom krizom u tom gradu stabilizovana, ali da postoji latentna opasnost da se ona u trenutku naruši. Ističe da je to posljedica situacije gdje je više hiljada migranata zaglavljeno na ovome prostoru, u stanju očaja i nemogućnosti da odu u zemlje Evropske unije, zbog čega svakodnevno postoji opasnost od eskalacije njihovog nezadovoljstva.

Fazlić smatra kako je dobro što su nadležne državne institucije konačno preuzele odgovornost u vezi s kampom u Lipi i nada se kako će procesi u narednom periodu ići u pravcu stavljanja migrantske krize pod kontrolu.

NN: Kako ocjenjujete trenutnu situaciju s migrantima na području grada Bihaća?

FAZLIĆ: Kada je riječ o gradskom području, situacija je u ovome trenutku podnošljivija u odnosu na raniji period. U kampu u Borićima smješteno je oko 400 osoba, u Sedri isto toliko, u napuštenim i devastiranim objektima boravi oko 1.000 migranata, a otprilike isto toliko ih je i u kampu Lipa. Tamo je situacija najteža jer još nisu stvoreni svi uslovi za boravak i smještaj, ali s obzirom na to da postoji plan Ministarstva sigurnosti BiH i međunarodnih organizacija, koji su preuzeli brigu o tom kampu, mislim da će se u narednim danima tamo stvoriti podnošljivi uslovi.

NN: U kojoj mjeri je narušena bezbjednosna situacija na području Bihaća, posebno u svjetlu nedavnog slučaja teškog ranjavanja jednog građanina od strane migranata, ali i drugih incidenata koji su postali svakodnevica grada na Uni?

FAZLIĆ: Situacija je složena, ali se ne može reći da je teško narušena. Međutim, neprestano postoji latentna opasnost da se to dogodi i to bih uporedio s tempiranom bombom za koju se nikad ne zna kada bi mogla eksplodirati. Posljedica je to situacije gdje imate više hiljada ljudi koji su u teškom položaju, često očajni, zaglavljeni na ovim prostorima, bez mogućnosti da odu u Evropsku uniju, tako da su uvijek moguća teška krivična djela. Mislim da policija zasad dosta dobro obavlja svoj posao i građani se mogu osjećati bezbjednim.

NN: Priča u vezi s "Birom" je okončana moglo bi se reći pobjedom predstavnika vlasti USK i grada Bihaća, kao i građana koji su bili izričito protiv toga da se migranti ponovo izmjeste tamo. Međutim, cijela ta situacija je rezultirala teškim riječima koje su pale između ministra sigurnosti BiH Selme Cikotića i predstavnika međunarodnih organizacija s jedne, te Vas i premijera Mustafe Ružnića s druge strane. Pominjano je čak i Vaše hapšenje zbog opstruiranja naredbi Ministarstva sigurnosti BiH. Kako gledate na tu situaciju?

FAZLIĆ: Bila je to teška situacija, mi nismo mogli prihvatiti da u "Biru" ponovo budu vraćeni migranti jer je tamo bilo više od hiljadu migranata, a u okolnim naseljima njih nekoliko hiljada. Bila je to neizdrživa situacija, građani su bili ogorčeni i gradske vlasti su donijele odluku da se "Bira" isprazni. Mi smo dali svoje zemljište u Lipi za izgradnju novog centra van urbanog područja i nije bilo nikakvog razloga da se taj kamp ne osposobi za zimski boravak. U jednom trenutku se rješenje svih problema vidjelo u ponovnom otvaranju "Bire" i mi to nismo mogli prihvatiti, te smo nudili druga rješenja. U trenutku kad se arbitrarno nama pokušala nametnuti takva odluka kao navodno rješenje, mi nismo mogli prihvatiti ni takav način komunikacije ni ophođenja prema nama. Mislim da tu nema ni pobjednika ni poraženih, situacija se dobro završila, "Bira" je završena priča i sada se radi na tome da se stvore uslovi za boravak migranata u Lipi, a dobra stvar je da su državni organi konačno preuzeli nadležnost i da su počeli raditi ono što su trebali prije tri godine.

NN: Zbog slučaja "Bira" bilo je dosta prozivki na Vaš račun. Optuživali su Vas kako nemate empatije prema migrantima, pominjane su i neke teške riječi. Kako Vi to komentarišete?

FAZLIĆ: Ako je neko pokazao empatiju prema migrantima u posljednje tri godine, bili su to vlasti i građani Bihaća, pa smo imali razumijevanje i prema nekim nesavršenostima državnog mehanizma u rješavanju migrantske krize. Radili smo tri godine posao drugih institucija nadležnih za probleme migracija, otvorili smo šest centara i u njih smjestili migrante. Sve smo to radili bez adekvatne pomoći državnih institucija i prvi put kada smo rekli kako ne može "Bira", jer je to protiv naših interesa, proglasili su nas fašistima i ksenofobima, umjesto da nas tretiraju kao heroje i šampione humanosti.

NN: U javnosti se često pominju ogromna sredstva koja je Evropska unija izdvojila za rješavanje migrantske krize. Da li je bar dio tih sredstava došao u grad Bihać?

FAZLIĆ: Bihać od tih sredstava nije dobio niti jednu marku ni sa državnog ni sa federalnog nivoa, niti od bilo koje međunarodne organizacije. Mi smo realizovali određene projekte koji su finansirani međunarodnim sredstvima, ali u gradski budžet nije uplaćena niti jedna marka na ime pomoći za rješavanje migrantske krize. Unsko-sanski kanton je od Vlade FBiH dobio četiri miliona maraka, ali ni taj novac mi nismo vidjeli.

NN: Smatrate li da se tokom trajanja migrantske krize pokazala sva neefikasnost složenog državnog mehanizma u upravljanju ovakvim situacijama?

FAZLIĆ: Sve ono što ne funkcioniše u državi najbolje se vidjelo u lokalnoj zajednici, odnos Predsjedništva BiH, funkcionisanje Vijeća ministara, odnosi entitetskih vlasti, sve se to prelama ovdje kod nas. Mi smo kao lokalna zajednica bili prisiljeni raditi poslove koji uopšte nisu bili u našoj nadležnosti. Migranti dolaze iz pravca Srbije, a tamo nema ni blizu problema kao kod nas jer funkcionišu državne institucije i rade svoj posao.

NN: Kako ocjenjujete trenutnu situaciju u kampu Lipa i koje su obaveze gradskih vlasti kada se radi o uređenju tog kampa na osnovu nedavno potpisanog memoranduma koji predviđa da svi akteri u migrantskoj krizi odrade svoj dio posla?

FAZLIĆ: Migranti su smješteni u šatore koji se zagrijavaju i imaće podnošljive uslove za život. Memorandum predviđa da gradske vlasti osiguraju vodu, struju, održavanje puta i spremni smo sve to da uradimo, ali nismo spremni da trošimo vlastiti novac, kao što je to do sada bio slučaj. U proteklom periodu smo previše novca potrošili, recimo, samo u uređenje kampa Lipa, skupa s kantonalnim vlastima - oko pola miliona maraka.

NN: U kojoj mjeri je migrantska kriza promijenila život građana Bihaća i šta mislite u kom smjeru će se ona razvijati u narednom periodu?

FAZLIĆ: Život je promijenjen u značajnoj mjeri. Mi smo nekad znali imati i po 7.000 migranata u Bihaću, a naša populacija broji oko 60.000 stanovnika. Znači, to je otprilike deset posto i radi se o ogromnom broju ljudi. Zadovoljan sam što su konačno državne institucije preuzele odgovornost i počele raditi svoj posao.