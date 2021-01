FBiH obezbijedila dodatna sredstva za vakcinu, predstavljen plan vakcinacije

SARAJEVO - Federacija BiH (FBiH) osigurala 12 + 2 miliona KM za ovogodišnju nabavku vakcina protiv kovida 19 uz prethodih 13,5 miliona KM za vakcine koje su već naručene.

Goran Čerkez, pomoćnik ministra zdravstva FBiH, kazao je u petak da građani neće plaćati vakcine, odnosno da će biti besplatne.

"Prioritet će biti imunizacija zdravstvenih radnika i osoba treće životne dobi", istakao je Čerkez.

Davor Pehar, direktor Zavoda za javno zdravstvo FBiH, kazao je u petak na konferenciji za mediej da je Vlada FBiH prihvatila plan za vakcinisanje protiv kovida 19.

Ponovio je da će vakcina biti besplatna i dobrovoljna za građane.

"Kantonalni zavodi dobili su svoje zadaće da formiraju operativne timove za vakcinisanje na razini kantona", rekao je Pehar.

Oni su, prema riječima direktora Zavoda za javno zdravstvo FBiH Davora Pehara, odmah počeli da prave popise ljudi prema prirotetima koji se trebaju vakcinisati i na temlju toga će se vakcinisanje i organizirati.

"Prioritetne skupine su zdravstveni radnici i drugo zdravstveno osoblje, zatim štićenici socijalnih ustanova za starije osobe preko 65 godina i uposlenici tih ustanova, osobe s hroničnim bolestima i osobe koje su zaposlene u značajnim javnim službama. Primarni cilj plana je smanjiti morbiditet i mortalitet koji se može dovesti u vezu s koronavirusom i smanjiti prenos među građanima i na taj način očuvati funkcionalnost društva", kazao je Pehar.

Operativni kantonalni timovi će biti sačinjeni od voditelja provedbe plana, osobe koja je zadužena za logističku superviziju i osobe za nadgledanja procesa vakcinacije na terenu. Svi zavodi su već formirali timove, koji će u utorak proći detaljnu edukaciju.

Epidemiolog Mija Blažević kazala je da će svi kantoni dobiti broj vakcina prema broju stanovnika i prioritetnim skupinama koje je odredio Zavod za javno zdrastvo.

"Predložili smo da se vakcinacija odvija svakih 10 minuta kako se pacijenti ne bi susretali. To znači da se u jednom satu može obaviti 6 vakcinisanja. Timovi su dužni informisati sve ljude o sastojcima vakcine, mogućim neželjenim reakcijama i nadzirati pacijente 15 minuta nakon primanja vakcine. Preporučili smo da u staračkim domovima vakcinišu od sobe do sobe jer to omogućuje da se u sat vremena vakciniše veći broj ljudi. Pretpostavili smo da bi se u sat moglo vakcinisati 12 korisnika", kazala je Blaževićeva.

Plan je da se na početku prve faze vakciniše 20 odsto stanovnika, a s obzirom da ćemo dobiti male količine vakcine, one će biti usmjerene prema zdravstvenim radnicima.

"Za sada nemamo konkretan broj zdravstvenih radnika koji su iskazali želju da se vakcinišu, u utorak ćemo dobiti spiskove za vakcinisanje. Nadamo se dobrom odazivu. Kada je riječ o interesu građana, prema tri ispitivanja koja smo proveli, 50 odsto građana je izrazilo volju da se vakciniše", rekla je Blaževićeva.

Na sastanku koji je plairan za utorak biće dogovorene detaljnije procedure procesa vakcinacije, a istovremeno će se izvršiti edukacija timova o transportu, rukovanju, načinu izvještavanja o potrošnji i mogućim neželjnim reakcijama i drugim operacijama.

Kada je riječ o neželjenim reakcijama, Blaževićeva kaže da se alergijske reakcije ne dešavaju isključivo na vakcinu, te da su one iznimno rijetke.