Federalni ministar prijavio Bjelicu zbog Karadžića

Federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak podnio je Tužilaštvu BiH krivičnu prijavu protiv načelnika opštine Sokolac Milovana Bjelice zbog njegove izjave da je za njega Radovan Karadžić (bivši predsjednik RS, koji je osuđen za ratne zločine) predsjednik Republike Srpske i da će to biti dok Republika Srpska postoji.

Naime, Bjelica je u autorskom tekstu naveo da je "prvi predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić izabran 18. decembra 1992. godine, ali ga je 'bjelosvjetska mafija osudila i utamničila u Engleskoj'".

"Radovan Karadžić je prvi predsjednik Republike Srpske. Ne treba tu dodavati nu umetati ono 'bio', on je to i sada i biće dok postoji Republika Srpska. Za mene lično on je i sad predsjednik, jer kada god čujem tu riječ prvo pomislim na njega. Ostali obnašaju tu funkciju, funkciju koju je on stvorio", napisao je Bjelica, koji je visoko pozicionirani član SDS-a. Tekst je objavljen na sajtu Opština Sokolac.

Kako prenose federalni mediji, prijava protiv njega podnesena je u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku BiH i zbog postojanja osnovane sumnje da je načelnik Opštine Skolac Milovan Bjelica svojim javno iznesenim stavovima počinio krivično djelo "Izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti", a koje je kažnjivo prema odredbama Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.

Isak je u krivičnoj prijavi naveo da je u Krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine jasno navedeno da će se onaj ko na bilo koji način veliča lice "osuđeno pravosnažnom presudom za genocid, zločin protiv čovječnosti ili ratni zločin", kazniti kaznom zatvora od najmanje tri godine te posebno ukazao kako je riječ o krivičnim djelima iz nadležnosti Tužilaštva i Suda BiH, navodi Klix.

"Postupci veličanja ratnih zločinaca, pored toga što predstavljaju krivično djelo kažnjivo prema odredbama Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, nanose štetu državi Bosni i Hercegovini, odnosima među narodima, a posebno nanose ogromnu bol porodicama žrtava genocida", naveo je Isak u krivičnoj prijavi.

On je zatražio od Tužilaštva BiH da prijavu podnesenu protiv načelnika Opštine Sokolac Milovana Bjelice odmah i bez odlaganja uzmu u razmatranje.

