Fikret Abdić proglasio budžet Velike Kladuše

VELIKA KLADUŠA - Načelnik općine Velika Kladuša Fikret Abdić iskoristio je zakonsko ovlaštenje te je proglasio budžet ove općine za tekuću godinu, čime je poslije tri mjeseca konačno prekinuta finansijska blokada te lokalne zajednice.

U saopštenju za javnost Abdić je istakao kako budžet iznosi 28,3 miliona maraka i da će se provoditi u skladu s odlukom o izvršenju koju je također proglasio. Također, istakao je kako je pozitivno mišljenje na budžetski dokumenat dalo Ministarstvo finansija USK.

"Općinski načelnik je iskoristio zakonsku mogućnost koja kaže da, ukoliko Općinsko vijeće ne usvoji budžet do 31. marta tekuće godine, načelnik proglašava budžet i on stupa na snagu danom objave u 'Službenom glasniku'. S obzirom na to da Općinsko vijeće ne održava sjednice već duže od godinu dana, predmetni financijski dokumenti čekali su na usvajanje, odnosno proglašenje tri mjeseca, a u prvom tromjesečju 2024. godine nije bila usvojena ni Odluka o privremenom finansiranju", navodi se u saopštenju.

Dalje se ističe kako u proteklom periodu, od početka ove godine, skoro 4.000 budžetskih korisnika nije bilo u mogućnosti ostvariti pravo na plate i ostale naknade koje se realiziraju preko trezora općine Velika Kladuša.

Tri mjeseca bez plata bili su uposlenici lokalnog organa uprave, uključujući i vatrogasce, uposlenike Centra za socijalni rad, te uposlenike Centra za kulturu, a bez penzija i pripadajućih naknada bili su i svi korisnici socijalnih davanja. Navodi se kako će se budžet primjenjivati za ovu fiskalnu godinu koja završava posljednjim danom u decembru.

Inače, u proteklom periodu budžet nije bilo moguće usvojiti zbog političkog sukoba između načelnika i Općinskog vijeća. Ova situacija traje već duže od godinu dana, otkako je Laburistička partija, čiji je Abdić osnivač, izgubila većinu u Općinskom vijeću, a nju je preuzela široka koalicija od nekoliko političkih partija. Međutim, Abdić ne priznaje legitimitet nove većine i smatra kako Općinsko vijeće djeluje nezakonito i nelegalno.

Zbog toga se niti odluke koje donosi to tijelo, bez sudjelovanja poslanika Laburističke partije, ne objavljuju u 'Službenom glasniku' te lokalne zajednice. Zbog ovakve situacije pokrenut je i sudski spor pred nadležnim sudovima, te se čeka pravosnažna sudska presuda. Zanimljivo je kako se i prošle godine dogodila istovjetna situacija, pa je Abdić i tada proglasio budžet.

