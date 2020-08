Fild: Britanska elitna vojska i njena oklopna vozila stigli u BiH

SARAJEVO - Ambasador Velike Britanije u BiH Metju Fild je na svom Twitter profilu napisao kako je britanska elitna vojska stigla u Bosnu i Hercegovinu, zajedno s oklopnim vozilima i strateškim avionom.

Inače, dolazak britanskih vojnika u BiH uobičajen je i redovan postupak, a jednica koja je došla u potpunosti je u lancu komande EUFOR-a.

"Britanska vojska je u Bosni i Hercegovini na vježbi 'Brzi odgovor'. Ovdje se nalazi i strateški avion kompanije Antonov Airlines AN-124 u RAF Brize Norton u kojem se nalaze oklopna vozila britanske vojske Foxhound i MAN-ovim kamionima i autobusima", napisao je Fled.

U ovoj vježbi, koju je organizovao EUFOR, kako je najavljeno, učestvovaće 20 država koji su pod komandom EUFOR-a, uključujući i Višenacionalni bataljon. Među ovim zemljama su Austrija, Bugarska, Grčka, Mađarska, Italija, Rumunija i Ujedinjeno Kraljevstvo.

