Finci: Mlađi sam od Bajdena, još ima šanse da postanem predsjednik

BANJALUKA, SARAJEVO - Jakob Finci, bivši ambasador BiH i jedan od apelanata u čuvenom predmetu "Sejdić i Finci", koji BiH već 15 godina bezuspješno pokušava da implementira, za "Nezavisne" je juče rekao da se još nada da će doživjeti dan kada će moći da se kandiduje za člana Predsjedništva BiH.

"Ja sam sve ovo počeo prije 20 godina tako da sam danas 20 godina stariji, ali još sam mlađi nego predsjednik SAD koji se kandidovao ponovo za predsjednika Amerike, tako da još imam šanse. Ali, izgleda, Amerika je Amerika, a Bosna je Bosna", rekao nam je on. Napomene radi, Finci je rođen 1. oktobra 1943. i napunio je 79 godina i osam mjeseci, dok je Džozef Bajden, predsjednik SAD, rođen 20. novembra 1942, i ima 80 godina i šest mjeseci.

Odluka "Sejdić i Finci" podrazumijeva da dođe do promjena Ustava BiH i Izbornog zakona BiH, kako bi se svim građanima BiH, a ne samo Srbima, Hrvatima i Bošnjacima, omogućilo da se kandiduju za člana Predsjedništva BiH. Dervo Sejdić kao Rom i Jakov Finci kao Jevrej pokrenuli su ovaj predmet jer im je bilo uskraćeno da se kandiduju na izborima za Predsjedništvo BiH jer se nisu izjasnili kao pripadnici nekog od konstitutivnih naroda.

Najnoviji povod za priču o implementaciji ove odluke je pismo koje je Komitet ministara Savjeta Evrope u četvrtak uputio vlastima BiH, u kojem ih je podsjetio da su u decembru, nakon formiranja vlasti na državnom nivou, obećali da će u roku od šest mjeseci predložiti izmjene kojima bi ova diskriminacija bila uklonjena.

Finci za "Nezavisne" kaže da je ovo već šesti put da Savjet Evrope upozorava vlasti na ovaj način da ne ispunjavaju svoje obaveze, ali da ta upozorenja ne nailaze na razumijevanje u BiH.

"Mislim da smo sada u BiH, kako kažu, dotjerali cara do duvara i da će BiH sada tome morati ozbiljno pristupiti, pogotovo što smo sad dobili status zemlje kandidata za EU. Jasno je da u EU ne može ući nijedna zemlja koja ne poštuje odluke Suda u Strazburu i zbog toga smo imali i kašnjenje u evropskom putu kroz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, s čime se kasnilo tri godine ne bi li implementirali tu odluku", rekao je on. Finci kaže da je dobar korak što su vladajuće stranke ovog puta odabrale tri čovjeka koji to treba da urade u roku od šest mjeseci.

"Ne znam hoće li uspjeti jer sigurno je da za to treba više od tri glasa. Trebaju glasovi parlamentarne većine da bi se moglo ući u promjenu Ustava jer bez promjene se ne može promijeniti ni Izborni zakon BiH. Kako da kažem, nisam veliki optimista jer će sigurno naći neki razlog zbog čega to nisu mogli da urade i tražiće krivicu u nekome drugom. Oni uvijek kažu: 'Neka visi Pedro' misleći pritom na suprotne stranke ili visokog predstavnika, odnosno međunarodnu zajednicu. Gospodin Sejdić i ja čekamo implementaciju ove odluke 14 godina i nadamo se da nećemo morati čekati još 14", naglasio je on.

Upozorio je da bi ponovo neimplementiranje ove i četiri druge odluke Evropskog suda moglo zaustaviti evroatlantski put BiH.

"Znam da se pola ove zemlje ne slaže s tim da uđemo u NATO, ali cijela zemlja se slaže da treba da uđemo u EU, a bez implementacije ove odluke nema ulaska u EU jer EU traži striktno poštivanje Europske konvencije o ljudskim pravima", rekao nam je on.