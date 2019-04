Formiranje vlasti na nivou BiH i FBiH na čekanju: Principi bacanje prašine u oči narodu

SARAJEVO - Potpisivanje principa djelovanja u budućoj vlasti na nivou BiH, ali i FBiH, prema mišljenju analitičara, je bacanje prašine u oči i borba za što veći kolač u vlasti.

SDA i DF su u petak potpisali principe djelovanja u budućoj vlasti na nivou BiH i i FBiH, a nedavno su isto učinili i SNSD, HDZ i SDA, ali samo za nivo BiH.

Slavo Kukić, mostarski univerzitetski profesor, kaže za "Nezavisne" da principi ništa ne znače jer su oni toliko magloviti da dopuštaju mogućnost vrlo različitog tumačenja, te da oni etno liderima omogućavaju da i dalje rade ono što i jesu do sada.

"To je samo bacanje prašine u oči narodu", smatra Kukić.

Enver Kazaz, politički analitičar i profesor na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, kaže da je očigledno da principe potpisuju neprincipijelne stranke koje međusobno ne mogu sarađivati na osnovu programa jer se bore za što veći kolač u vlasti.

"Ako će DF, SDA, HDZ i SNSD tvoriti tu vlast, onda je jasno da niko od njih nema iskrene namjere reforme države, nego udomljavanje, odnosno uhljebljivanje svojih članova", kaže Kazaz za "Nezavisne" i tvrdi da će biti zanimljivo gledati kako "principijelni" Željko Komšić surađuje s "neprincipijelnim" Draganom Čovićem.

"Biće to lijepa pozornica principa", kaže Kazaz.

Kukić žali što se DF odrekao svog građanskog koncepta i što je prihvatio da bude dio bošnjačke političke korpe i na taj način oslabio građanski politički blok i zadao udarac lijevoj političkoj ideji u BiH.

"Ne vjerujem da će vlast biti formirana još jedno izvjesno vrijeme. Na prostoru FBiH sigurno neće biti formirana, jer HDZ uvjetuje formiranje vlasti na prostoru FBiH izmjenama Izbornog zakona kojima će definitivno zemlja biti podijeljena na etničke begovate. Na razini BiH će biti problem u vezi s MAP-om jer je to minimum ispod kojeg SDA neće ići, ili će Bakir Izetbegović i Milorad Dodik, da bi to opravdali, naći neko solomonsko rješenje koje će ponovo biti bacanje prašine u oči", kaže on.

Inače, sporazum SDA i DF-a sadrži osam tačaka u kojima su principi kojih će se držati ovaj blok, a to je implementacija presuda Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu, euroatlantske integracije, puna sprovedba ranije usvojenih zakona i strategija Predsjedništva BiH, aktiviranje MAP-a, te rad na ekonomskim reformama, kao i dodatno zapošljavanje koje bi ojačalo domaću ekonomiju.

Nakon potpisivanja prinicipa djelovanja Adil Osmanović, zamjenik predsjednika SDA, odgovarajući na pitanje "Nezavisnih" da li će DF dobiti pozicije iz bošnjačkog korpusa sada kad je dio koalicije sa SDA, rekao je da je DF multietnička stranka i da oni imaju kadar iz srpskog, hrvatskog, bošnjačkog naroda, ali i ostalih.

Dodao je da je stav SDA i stranaka okupljenih oko nje da im u Vijeću ministara pripadaju četiri pozicije, tri SDA i jedna pozicija iz reda ostalih.

Borjana Krišto, zamjenik predsjednika HDZ-a BiH, u petak je potvrdila "Nezavisnim" da će u srijedu u Mostaru biti održan sastanak SNSD-a, SDA i HDZ-a, ali da u ovom trenutku ne može sa sigurnošću reći da li će biti postignut dogovor o konstituisanju vlasti.

"SDA je odugovlačila dogovor i tragala za partnerom. Oni su ti koji biraju svog partnera kada je riječ o bošnjačkoj kvoti", kazala je Krišto, koja nije željela komentarisati sporazum SDA - DF.

Staša Košarac, šef Kluba SNSD-a u Predstavničkom domu BiH, kaže da vjeruje kako će biti ponovnih uslovljavanja, ali da SNSD neće pristati na ništa manje od onoga što ih sljeduje, a to je tri ministarstva i predsjedavajući Savjeta ministara.

Na pitanje kako će izgledati odnosi između HDZ-a i SNSD-a sa DF-om, Bakir Izetbegović, predsjednik SDA, istakao je da će u BiH i na Balkanu sve doći na svoje mjesto kada svi počnu poštovati demokratske aksiome kao što su Ustav, teritorijalni integritet i zakoni, te poštivati volju građana i birača.