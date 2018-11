Formiranje vlasti u ćorsokaku

SARAJEVO - Niko ne zna kako će se premostiti problem određivanja datuma konstituirajuće sjednica Predstavničkog doma BiH nakon što u utorak to nije pošlo za rukom još aktuelnim članovima Kolegija ovog doma.

Naši sagovornici imaju različite poglede na to, pa tako jedni smatraju da je to ujdurma nekih političkih stranaka da blokiraju konstituisanje vlasti u BiH, dok su drugi zabrinuti zbog toga što ne znaju šta će se desiti ukoliko do zakazivanja sjednice ne dođe do ponedjeljka, jer već u utorak Šefik Džaferović, odlazeći član Kolegija ovog doma, stupa na novu dužnost - člana Predsjedništva BiH iz reda bošnjačkog naroda.

Takođe, jedni tvrde da je nemoguće da Džaferović imenuje svoju zamjenu (Amira Fazlića) jer on više nije član Kolegija, da ta odrednica ne postoji u Poslovniku i da sad treba da odluči sekretar ovog doma. Sa druge strane, iz Parlamentarne skupštine BiH kažu da neko mora zamijeniti Džaferovića, te da to nije posao sekretara, jer on čita Poslovnik, a poslanici i Kolegij odlučuju.

Podsjetimo, Džaferović je u utorak rekao "Nezavisnim" da nije siguran, ali da misli da postoji odluka CIK-a BiH kojom se može premostiti ovakva situacija, ali pošto nije siguran, on je odlučio da imenuje zamjenu, svog kolegu Fazlića. I Borjana Krišto, član Kolegija, koja se nije složila s terminom konstituirajuće sjednice, tada je rekla da će o svemu konačnu odluku donijeti CIK BiH i da u vezi s tim ne bi trebalo da bude problema.

Iz CIK-a "Nezavisnim" su juče kazali da je ranije postojala odluka, ali da je ona stavljena van snage, te da se ona nije odnosila na zakonodavnu, nego na izvršnu vlast, odnosno vladu.

"Ne znam šta će CIK odlučiti, ako uopšte bude odlučivao o tome dok ne bude sjednica", kazala je za "Nezavisne" Maksida Pirić, portparol ove institucije.

Dušanka Majkić, odlazeći poslanik SNSD-a, kaže da je potpuno neuobičajeno da odlazeći član Kolegija imenuje svog zamjenika, jer se član Kolegija postaje u određenom domu.

"Ne može bivši član koji odlazi na drugu poziciju da ga imenuje. On je potpuno nebitan u ostatku kolegijuma", tvrdi Majkićeva za "Nezavisne".

Na pitanje šta će se desiti i kako će se premostiti problem ukoliko ne bude zakazana sjednica do odlaska Džaferovića na novu dužnost, Majkićeva ističe da to pitanje nije regulisano Poslovnikom i da bi to treblao da bude predmet razmatranja sekretara ovog doma.

Saša Magazinović (SDP BiH), novi-stari poslanik, smatra da nema nikakvog racionalnog razloga da se stopira sazivanje sjednice u predloženom terminu.

"Smatram da se radi o strateškom potezu za dnevnopolitičku upotrebu", ističe Magazinović za "Nezavisne".

Senad Šepić (Nezavisni blok), poslanik u sad već prošlom sazivu Predstavničkog doma BiH, smatra da ovo potvrđuje početak blokada u institucijama i funkcioniranju države.

Tvrdi da je ovo pokušaj da se političkim pritiscima i ucjenama osigura realizacija političkih ciljeva.

Predstavnički dom BiH, prema roku koji je dao CIK BiH, treba da bude formiran do 6. decembra.