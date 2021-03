Forto: Federalni nivo najgori nivo vlasti koji je ova država imala ikad

SARAJEVO - Premijer Kantona Sarajevo Edin Forto rekao je kako je situacija u Kantonu Sarajevu loša i da moraju prekinuti lanac zaraze što je jedino moguće smanjenjem kretanja te da su zbog toga odlučili na zatvaranje tokom vikenda.

"Ovaj vikend je samo pokušaj da zaustavimo širenje bez dužeg zatvaranja. Ako bude potrebe ići ćemo u duže zatvaranje", rekao je Forto za N1 TV.

Ukoliko dođe do produžetka zaključavanja, kantonalna vlada sprema paket podrške za ugostitelje i privatnike.

Forto je ponovo kritikovao federalni nivo vlasti rekavši da je "najgori koji je država imala".

"U skladu sa epidemiološkom slikom u KS smo pooštrili mjere. Volio bih da više i bolje rade svoj posao. Federalni nivo je najgori nivo vlasti koji je ova država imala ikada. Ne radi ni Vijeće ministara, ali to je politička posljedica. Moja osnovna zamjerka je ta što Ministarstvo civilnih poslova nije pregovaralo za vakcine kako bi imali plan i započeli masovnu imunizaciju", rekao je Forto.

Govoreći o sastanku kod premijera FBiH Fadila Novalića koji je napustio, kazao je kako mu je smetalo "što su ih izvijestili o svom neradu".

"Neki ljudi, kada dođu pred Federalnu vladu budu sretni, ja nemam ništa od toga ako ne rade konkretno i ne rade u korist građana. Imao sam osjećaj da smo pozvani kako bi bili neka vrsta štita da stvore privid da se ne što radi, a ono što smo tada čuli nisu tada ništa radili. Federalni štab je zasjedao danima da bi na kraju naredili kantonima da uvedu strože mjere. Kantoni nemaju načina da se zaduže i isporuče novac za lockdowne, to moraju uraditi viši nivoi vlasti", rekao je Forto.

Kazao je i to kako kantoni ne mogu štampati novac već da su za to zaduženi Savjet ministara i entitetske vlade koji to raspoređuju prema kantonima kako bi se moglo pomoći porodicama, malim preduzećima i svima onima koji budu pogođeni mjerama.

"Ovo je skandalozno kako rade, ali nema veze, mi ćemo se pobrinuti za svoje građane", poručio je.

Kada je riječ o pregovorima KS za nabavku vakcina, kazao je kako je lično razgovarao s Modernom, ali da količine koji oni traže da se naruče ne može pruštiti FBiH, a kamoli KS.

"Određeni prozivođači poput Pfizera razgovaraju isključivo s državom, ali proizovđači kineske i ruske vakcine te AstraZenece pregovaraju s državama, ali postoji mogućnost razgovora ako ste državni nivo vlasti i oni utvrde da niste preprodavač. Trenutno razgovaramo s proizvođačem ruske vakcine i AstraZenecom. Mi da smo bili federalna vlada ili Vijeće ministara, do sada bi cijela država bila u masovnoj imunizaciji kada pogledate niz aktivnosti koje KS proveo. Ali ne radi se o nikakvom takmičenju, ljudi svaki dan umiru", rekao je Forto.