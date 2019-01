Forto: Tražio sam paušal, znao sam šta potpisujem

SARAJEVO - "Nakon povlačenja iz Doma naroda tražio sam paušal, jer sam dobio mišljenje da na to imam pravo. Znao sam šta potpisujem. Borim se za ukidanje paušala profesionalnim zastupnicima koji na istom radnom mjestu primaju platu. Ovo nije takav slučaj, ali pogriješio sam i iskreno mi je žao".

Ovo je danas na svom Twitter profilu objavio premijer Kantona Sarajevo Edin Forto (Naša stranka), a navedena izjava je nešto drugačija od jučerašnjeg saopštenja.

"Paušala iz Doma naroda sam se odrekao i dok sam imao zasnovan radni odnos u Domu naroda, o čemu imam i pismeni dokaz. Napravio sam proceduralnu grešku slanjem zahtjeva za paušalom prema Domu naroda. Ovu grešku sam ispravio i već uputio dopis Domu naroda FBiH kojim povlačim ovaj zahtjev", rekao je juče Forto.

Podsjetimo, Forto je 9. januara 2019. godine podnio Administrativnoj komisiji Doma naroda Parlamenta FBiH zahtjev za odobravanje isplate paušala koji iznosi 630 KM i to od 1. januara 2019. godine.

"Ovim putem vam se obraćam zahtjevom da mi se odobri isplata paušala s obzirom na to da nije došlo do konstituisanja novog Doma naroda nakon izbora iz oktobra 2018. godine i da ću, dok se to ne desi, nastaviti obavljati funkciju delegata", napisao je Forto.

Nakon povlačenja iz Doma naroda tražio sam paušal, jer sam dobio mišljenje da na to imam pravo. Znao sam šta potpisujem. Borim za ukidanje paušala profesionalnim zastupnicima koji na istom radnom mjestu primaju platu. Ovo nije takav slučaj, ali pogriješio sam i iskreno mi je žao. — Edin Forto (@EdinForto) January 19, 2019

(Klix.ba)