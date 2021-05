Forto: U junu stižu prve doze Sputnjika V

SARAJEVO - Predsjednik Vlade Kantona Sarajevo Edin Forto izjavio je da taj kanton u saradnji sa Vladom Federacije BiH (FBiH) nabavlja rusku vakcinu protiv virusa korona Sputnjik V, a prva isporuka od oko 20.000 doza trebala bi da stigne u junu.

Forto je rekao da će Kanton Sarajevo nabaviti ukupno 200.000 vakcina, dok se za FBiH očekuje 300.000 vakcina.

On je dodao da će "Bosnalijek" biti glavni uvoznik i da će to raditi po minimalnim zakonskim maržama, te da se očekuje da će to biti najpovoljnija vakcina.

"Dobili smo ugovor koji je u suštini, uzmi ili ostavi. Nemamo tačne rokove isporuke svih količina, a ugovaramo 200.000 za Kanton Sarajevo i 300.000 za Federaciju. Imamo, po tvrdnji proizvođača, prvih 20.000 do 30.000 doza u junu", rekao je Forto na konferenciji za novinare.

Forto je napomenuo da će tražiti od kantonalne Skupštine hitnu sjednicu na kojoj će tražiti ovlaštenje za potpisivanje ugovora i da Zavod zdravstvenog osiguranja plati dio koji ide za Kanton Sarajevo, da taj potpisani ugovor ide Vladi FBiH, koja će biti drugi potpisnik, te da takav ugovor ide u Moskvu.

On je dodao da Kanton Sarajevo, niti bilo koji drugi kanton, ne bi trebao da se bavi nabavkom vakcina, ali da su na ovo bili prinuđeni.