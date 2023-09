Forto traži od Savjeta ministara da ukine taksu po odlazećem putniku

SARAJEVO - Ministar komunikacija i transporta BiH Edin Forto dogovorio je sa direktorima svih aerodroma u BiH i predstavnicima Direkcije za civilno vazduhoplovstvo BiH (BHDCA) da se Savjetu ministara BiH predloži da na godinu dana uvede moratorijum na naplatu takse od tri KM po odlazećem putniku, a koju trenutno plaćaju avio-kompanije.

Ukoliko Fortine kolege podrže ovaj prijedlog, taksa bi automatski bila ukinuta na 365 dana, a BHDCA bi novac koji trenutno dobija po ovom osnovu, a radi se o 3,6 miliona KM godišnje, u navedenom periodu dobijala direktno iz budžeta BiH.

Resorni ministar je istakao da je glavni interes države promet na bh. aerodromima, te da je sve drugo što se nalazi između tog suštinskog interesa, koji je i ekonomski, turistički i u smislu kvaliteta života, stvar vlasnika aerodroma.

"Mi ne upravljamo aerodromima. Ali ono što smo prepoznali u prethodnom periodu je jedan svjetski trend koji se prenio i na BiH i na regiju, a to su nove politike zrakoplovnih kompanija i putničkih prevoznika koji na jedan novi način pristupaju aerodromima i određenju toga gdje će svoje linije dodjeljivati i način na koji će pregovarati. Određeni aerodromi u regiji su se počeli agresivno nametati kao konkurencija i došlo je do određenih udara, posebno u posljednjem periodu na Aerodromu Tuzla. Zato smo odlučili da na to odgovorimo odmah", rekao je Forto.

Kazao je da se nada da će Savjet ministara podržati prijedlog i uvesti moratorijum.

"To je na nivou godine oko tri miliona i šesto hiljada maraka, koje ćemo mi tretirati kao poticaj aerodromima. Znači, tri miliona i šesto hiljada maraka koje će preuzeti budžet BiH kako bi Direkcija nastavila poslovanje. To su naknade kojih će se Direkcija odreći u toku sljedeće godine", pojasnio je Forto, dodajući:

"Ovo je ono što mi možemo u ovom trenutku. Idemo sa prijedlogom na Vijeće ministara BiH da ta taksa bude ukinuta. Ona se u sljedećoj godini, ukoliko to Vijeće ministara BiH podrži, ukida na godinu dana, a u toku godine razgovaramo za onu tamo godinu šta ćemo uraditi", naglasio je resorni ministar.

Uporedo s ovim prijedlogom, iz Ministarstva komunikacija i transporta BiH je poručeno da su od direktora bh. aerodroma zatražili da u toku iduće godine završe s procesom sertifikacije po evropskim standardima, a koju nemaju svi aerodromi u BiH.

"Dakle, da rezimiram. Ukoliko Vijeće ministara BiH podrži odluku o moratorijumu, aerodromi mogu odmah u svojim pregovorima s avio-kompanijama isporučiti i činjenicu da je to još jedan namet koji se ukida i koji može biti poticaj nekim kompanijama da povećaju svoje prisustvo na bh. aerodromima", naveo je ministar Forto.

Direktor Međunarodnog aerodroma Tuzla Dževad Halilčević rekao je da bi odluka da se taksa po odlazećem putniku ukine na godinu dana bila izuzetno značajna.

"To je dovoljan period da budemo atraktivniji prema avio-kompanijama", poručio je Halilčević.