Funkcioneri se teško odriču druge fotelje

BANJALUKA - Kraj za duple funkcije za imenovane funkcionere po svemu sudeći ostao je priča za laku noć u Republici Srpskoj jer su u ovom trenutku malobrojni oni koji su izabrani (odbornik, poslanik, ministar...) odstupili sa neke od javnih pozicija kao što su direktor, član upravnog odbora ili slično. Niti obrnuto.

Podsjećamo, Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske i lider SNSD-a, najavio je u novembru da će definisati stav da izabrani ili imenovani funkcioneri u Srpskoj mogu obavljati samo jednu javnu funkciju.

To je izazvalo različite reakcije: dio izabranih funkcionera, poput Dražena Vrhovca, Vojina Mitrovića, Miroslava Milovanovića, Gordana Mišeljića, najavili su odmah da će se povući sa jedne od funkcija. Međutim, dio funkcionera je burno reagovao, ističući da nije pravedno da gube poslaničke ili neke druge fotelje jer su im građani dali podršku. Treći su odluke prepustili stranačkom rukovodstvu.

Ovakve vrste pritisaka očigledno su urodile plodom jer je Dodik odmah spustio loptu pa je priču okrenuo na to da niko ne može imati više od jednog primanja, ali da može biti na dvije funkcije uz određene uslove.

"Ako ima obavezu da primi više, onda jedno od tih primanja mora da stavi u neke humanitarne svrhe. Ne možemo se baš ni odreći svih ljudi", kazao je tada Dodik.

Ovu mogućnost iskoristila je većina. Dražen Vrhovac, koji je uprkos najavi da vraća svoj mandat u NS RS, te da ostaje na čelu IRB-a, odlučio da ipak ostane i u Skupštini, ali da svoju naknadu ostavi u humanitarne svrhe. Iako je to potez za pohvalu, suština je da on i dalje obavlja dvije javne funkcije u Srpskoj.

I Gordan Mišeljić ipak ostaje u Skupštini Trebinja. Za "Nezavisne novine" kaže da već godinama ne prima odborničku naknadu i da taj posao obavlja volonterski.

"Nije to danas, ni od juče, već šest godina to traje. Meni je svejedno da li sam odbornik ili ne, ali je pozicija odbornika mnogo manji nivo od bilo koje druge funkcije. Međutim, kako se odluči na nivou Srpske, tako ću poštovati", naveo je Mišeljić.

I Vlado Đajić i dalje je direktor UKC RS i poslanik u Narodnoj skupštini. On je, podsjetimo, nakon Dodikove najave najviše negodovao, poručivši tom prilikom da bi povlačenje sa jedne od njih bilo zavaravanje građana.

Ni Miroslav Vujičić, direktor Republičkog zavoda za zapošljavanje, ali i poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, nije se povukao sa jedne od dvije funkcije, iako je javno rekao da više neće biti na čelu Biroa za zapošljavanje.

Vujičić se pravda da i dalje zastupa isti stav o povlačenju, ali...

"Znate li šta je budžetska godina, ja završavam neke aktivnosti koje sam imao da obavim. Iskreno, ovo je meni posljednja godina mandata na poziciji direktora Zavoda, tako da nisam zaista opterećen time. Takođe, ja dio te svoje naknade uplaćujem u humanitarne svrhe. Evo, baš je novac uplaćen za jednu ženu u Mrkonjić Gradu, koja je u teškoj situaciji", naveo je Vujičić.

Srđan Todorović i dalje je poslanik Socijalističke partije u NS RS, ali i direktor Fonda za zaštitu životne sredine. Za "Nezavisne" ističe da je isti slučaj imao u prethodnom mandatu, ali da tada nije želio da ustupi svoje mjesto kolegi Dragutinu Škrebiću jer nije vjerovao da radi u korist stranke.

"To se na kraju ispostavilo kao tačno jer je on isključen iz SP-a. Da li ću se ja povući, o tome će odlučiti organi partije, a to će biti urađeno nakon što se steknu uslovi za tako nešto. Što se tiče naknade, ja sam čitavu dijelio u humanitarne svrhe s obzirom na to da imam dovoljno novca", navodi Todorović.

Ipak, jedan od rijetkih ko je održao riječ je Miroslav Milovanović. On se povukao sa pozicije odbornika u Skupštini grada Bijeljina, a ostao je na poziciji u "Vodama RS".

"CIK BiH je prihvatio moj zahtjev za vraćanje odborničkog mandata i ja nisam odbornik", rekao je Milovanović za "Nezavisne novine". Isto je učinio i poslanik SP-a u NS RS Velibor Stanić, koji se odrekao direktorske fotelje u Šumskom gazdinstvu Banjaluka.

Treba napomenuti i da je Vojin Mitrović postao novi ministar saobraćaja i veza u Vladi RS, a prestao mu je mandat ministra komunikacija i transporta u SM BiH.

Nenad Stevandić, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, rekao je da smatra da je izvodljiva zamisao da se ljudi sa duplim funkcijama odreknu jedne.

"Mislim da je to izvodivo, ali treba napraviti kriterijume. Javna preduzeća treba procjenjivati po njihovim bilansima. Ako je javno preduzeće napravilo dug, dubiozu, ako je poslovanje loše, da li je uopšte bitno je li direktor partijski ili nepartijski, ili je poslanik ili ne. To bi trebao da bude kraj", rekao je Stevandić.

Sebija Izetbegović mora da napusti KCUS

Od 1. januara u Kantonu Sarajevo (KS) na snagu je stupio Zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije, koji zabranjuje da jedna osoba obavlja istovremeno direktorsku funkciju i mandat zastupnika u kantonalnoj skupštini.

A na udaru ovog zakona prva se našla direktorica Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (KCUS) Sebija Izetbegović, inače supruga lidera SDA Bakira Izetbegovića.

Ona se u roku od 30 dana mora povući sa mjesta direktorice jer je nedavno preuzela mandat zastupnice u Skupštini KS. Ukoliko to ne učini, prijeti joj novčana kazna od 2.000 KM pa do 10.000 KM jer se radi o sukobu interesa.