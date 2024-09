Gajić: Gradske vlasti da se pozabave uništavanjem ambrozije

BANJALUKA - Dr Miroslav Gajić, specijalista pedijatrije, subspecijalista neonatologije, kandidat Demosa za odbornika u Skupštini grada Banjaluka apeluje na gradske vlasti da se ozbiljnije pozabave pitanjem suzbijanja i uništavanja korovske biljke ambrozije.

"Alergije su gorući problem s kojim se danas bore mnogi građani grada Banjaluke.

Probleme imaju i najmlađi stanovnici grada. Mnogi dolaze u ambulante i traže pomoć. Građani imaju problema sa disanjem i moraju primiti hitnu medicinsku pomoć. Stanje iz godine u godinu je sve gore. Polen ambrozije izaziva niz simptoma od kihanja do suzenja očiju, te otežava stanja poput astme i ekcema", pojašnjava doktor Gajić i dodaje:

"Imamo svu pravnu legislativu u vezi sa suzbijanjem ove korovske biljke, ali nemamo dovoljno sluha za ovaj problem. Nije zanemariva činjenica ni uticaj na zdravstveni i ekonomski sistem koji ima ambrozija jer znatno povećava zdravstvene troškove i pravi problem poslodavcima jer su pojedinci primorani da odsustvuju s posla".

On apeluje na gradske vlasti, prije svega na nadležne inspekcije i komunalnu policiju da se ne libi da kažnjava one koji se ponašaju društveno neodgovorno, ali i Grad Banjaluka da redovno održava parcele koje su u njenom vlasništu jer su i one često stanište ove korovske biljke.

