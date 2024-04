Galama o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda BiH pretvorena u muk

BANJALUKA, SARAJEVO - Iako se navršilo mjesec dana otkako je Okružni sud u Banjaluci oslobodio optužbi Muharema Štulanovića, imama iz Bihaća, te time ispoštovao odluku Ustavnog suda BiH, a ne Zakon o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda BiH koji je donijela Narodna skupština Republike Srpske (NS RS), još nema odgovora na ključno pitanje - da li se odluke Ustavnog suda u BiH u Srpskoj primjenjuju ili ne.

Već sedmicama se o ovoj škakljivoj temi ne oglašavaju zvaničnici u Srpskoj, koji su se busali u prsa i tvrdili da se odluke Ustavnog suda BiH u Srpskoj neće izvršavati, uključujući i ministra pravde Republike Srpske Miloša Bukejlovića.

Pravnik Milko Grmuša smatra da je pravosuđe Srpske, sa Bukejlovićem na čelu, u kolapsu, te dodaje da nije za očekivati da će "ovakav ministar pravde" na smislen način da odreaguje u konkretnom slučaju.

"To je skandalozno. Imamo situaciju da se sud u Republici Srpskoj, odnosno pravosuđe Srpske, na neki način ismijava zakonima koje usvaja NS RS i vodi se odlukama Ustavnog suda BiH i očigledno, nažalost, prihvata da i visoki predstavnici ranije, a sada i Kristijan Šmit, koji nije visoki predstavnik, imaju pravo da donose odluke sa zakonskom snagom. Na ovaj način jedan od najvažnijih stubova vlasti u Srpskoj, a to je pravosuđe, odnosno sudovi, udara kontru svemu onome što izvršna i zakonodavna vlast u Srpskoj govore", kazao je Grmuša za "Nezavisne novine".

Podsjetio je da je još kada je u NS RS usvojen Zakon o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda BiH rekao da su stvoreni svi preduslovi za pravnu anarhiju i dualizam, a to znači haos u Srpskoj i BiH.

"Ne možete se ljutiti na sud u Srpskoj, kada u Krivičnom zakonu BiH postoji krivično djelo koje se odnosi na neizvršavanje odluka Ustavnog suda BiH. Taj sudija, ili bilo koji sudija u Srpskoj, da je drugačije radio, zapravo bi mogao sam sebe eventualno da izloži krivično-pravnoj odgovornosti", pojašnjava Grmuša, koji je i spoljni član Odbora za ustavna pitanja NS RS.

Nebojša Vukanović, član Zakonodavnog odbora NS RS, kaže da su u Srpskoj donesene razne odluke, rezolucije i zaključci, uključujući i Zakon o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda BiH, ali...

"Sve te silne odluke koje su usvajane pred izbore kako bi se dizale tenzije i dobijali neki jeftini poeni kupe prašinu. Nažalost, potvrdilo se ono što sam i tad uporno govorio - da će to koristiti samo za populizam i jeftine političke poene. I bio sam u pravu. Dakle, vlast nema nikakvu namjeru da sprovodi odluke koje je usvojila NS RS", rekao je Vukanović za "Nezavisne novine".

Novinar iz Banjaluke Vladimir Kovačević ističe da nije prvi put da vlasti Republike Srpske jedno rade i govore dok traju prenosi NS RS, a da se suštinski dešava nešto sasvim drugo.

"Koliko odluka je NS RS do sada na inicijativu, prije svega, Milorada Dodika, usvojila, a koje nikada nisu realizovane? Ministar Bukejlović ne može reagovati jer on, kao ni bilo koji ministar, ne može imati svoj stav. Svi reaguju tek kada reaguje njihov šef ili makar kada on da mig da se reaguje", kazao je Kovačević za "Nezavisne novine".

Ukratko, prema njegovim riječima, koliku smo galamu imali u vezi sa sprovođenjem ili nesprovođenjem odluka Ustavnog suda BiH, sada imamo tišinu nakon "još jednog dokaza da je sve samo predstava za javnost kao i sve do sada".

"Nema tu borbe za narod ni interese Srpske. Da ima, sutra bismo imali posebnu sjednicu na temu pronatalitetne politike i odlaska ljudi iz Republike Srpske", kaže Kovačević.

Ministar Bukejlović nije odgovorio na pitanje koje smo mu poslali u srijedu, a koje je glasilo "Da li se odluke Ustavnog suda BiH u Srpskoj primjenjuju, ili ne?".

Podsjetimo, Muharem Štulanović, imam i profesor na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću, koji je optužen da je Republiku Srpsku označio kao "genocidnu tvorevinu", oslobođen je 29. februara u Okružnom sudu u Banjaluci, koji je, dakle, na taj način ispoštovao odluku Ustavnog suda BiH, a ne Zakon o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda BiH koji je donijela Narodna skupština Republike Srpske.

