Gašić: Pandemija nije uticala na viziju, ideje i realizaciju projekata

ISTOČNO SARAJEVO - Ministar trgovine i turizma Republike Srpske Suzana Gašić ocijenila je danas na sastanku sa gradonačelnikom Istočnog Sarajeva Ljubišom Ćosićem da pandemija virusa korona nije uticala na viziju, ideje i brojne projekte koji su realizovani u ovom gradu.

Gašićeva je nakon sastanka rekla novinarima da grad Istočno Sarajevo zajedno sa svojim opštinama predstavlja ogroman potencijal cijele Republike Srpske.

"Zajedno moramo raditi na promovisanju Grada, na davanju dodatne snage i podrške Vlade Republike Srpske, a posebno resornog ministarstva za sprovođenje svih aktivnosti i ideja koje je gradonačelnik danas predstavio", poručila je Gašićeva i dodala da se zacrtani ciljevi zajedničkim snagama mogu ostvariti.

Ona je naglasila da će Ministarstvo trgovine i turizma i Vlada Srpske dati punu podršku i gradonačelniku i svim ljudima koji žele dobro ovoj regiji.

Gašićeva je zaključila da je dosta ideja već realizovano, te da je bitno proširiti, prvenstveno, svijest građanima Srpske, da osim Jahorine tu postoje i drugi vrijedni potencijali.

"Sve to prvo treba da obiđe svaki građanin Republike Srpske kada dođe u ovu regiju, a to je na neki način postignuto i turističkim vaučerima. Ako sami ne znamo čime raspolažemo, ne možemo to predstaviti ni stranim turistima", poručila je Gašićeva.

Ona je pozdravila snagu, viziju i ideje gradonačelnika Istočnog Sarajeva i ponovila da će Vlada Srpske pružiti punu podršku.

Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić ocijenio je da turizam i trgovina čine značajne privredne grane u Istočnom Sarajevu, te da osim Jahorine, postoje veliki turistički potencijali i u drugim dijelovima Grada.

Ćosić je rekao da je danas s ministrom trgovine i turizma Republike Srpske razgovarano o namjeri da na Trebeviću bude uspostavljen park prirode "Trebević", kojim bi upravljala Turistička organizacija grada Istočno Sarajevo.

Gradonačelnik je istakao da je Gašićeva danas upoznata i o namjeri da u saradnji sa načelnicima šest opština grada Istočno Sarajevo, bude uspostavljena jedna turistička organizacija sa šest info-centara.

On je rekao da je na sastanku razgovarano i o turističkim lokacijama koje nudi Romanija, Trebević, lokalitet Crepoljskog i lokalitet Tvrdimića.

"Upoznali smo ministarku s našim ciljem da formiramo jedan kompletan turistički proizvod sa više različitih podproizvoda koje ćemo predstaviti kroz našu Turističku organizaciju i njenu promotivnu funkciju", rekao je Ćosić.

Ćosić je najavio da će iduće sedmice biti organizovan sastanak sa načelnicima šest opština grada Istočno Sarajevo i izrazio uvjerenje da će biti donesena odluka o novoj formi i obliku Turističke organizacije.

Ćosić je istakao bitnost sektora trgovine, te da je namjera da maloprodajni lanci budu u vlasništvu ljudi sa teritorije Republike Srpske i Istočnog Sarajeva.

"S obzirom na blizinu Sarajeva, veoma je bitno da Istočno Sarajevo bude veoma dobro snabdjeveno robom i u maloprodaji i u veleprodaji", pojasnio je Ćosić.

On je zaključio da je ministar trgovine i turizma Republike Srpske izrazila spremnost da bude promoter i zastupnik ideja pred Vladom Srpske.

"Ne samo iz resora ministarstva koje ona vodi, nego svega onoga što mi namjeravamo raditi. Dotakli smo se i infrastrukture koja se razvija na području Istočnog Sarajeva. Istakao sam i koliki je to značaj za stanovnike koji žive na ovom području", rekao je Ćosić i dodao da je danas zajednički zaključeno da je ovo područje bitan mezocentar u Republici Srpskoj.