Gdje je zapela inicijativa za vraćanje PDV-a za bebi-hranu i opremu?

SARAJEVO, BANJALUKA - Povrat PDV-a za kupovinu hrane i opreme za bebe u BiH još je na čekanju, jer svoj stav o tome treba da daju Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) BiH i njen Upravni odbor (UO), a onda i oba doma parlamenta BiH.

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH je, podsjetimo, u decembru usvojio inicijativu kojom se od Savjeta ministara BiH traži da u roku od 60 dana pripremi prijedlog izmjena i dopuna Zakona o PDV-u radi povrata PDV-a u ovu svrhu.

"Savjet ministara BiH je na svojoj sjednici održanoj 1. februara razmatrao tu, kao i inicijativu koja se odnosi na smanjenje PDV-a na lijekove. Obje ih je uputio UO UIO BiH da oni daju svoje mišljenje da li se to može sprovesti ili ne", rekla je za "Nezavisne novine" poslanica Mira Pekić, koja je sa kolegom Branislavom Borenovićem inicirala povrat PDV-a na hranu i opremu za bebe.

Prema riječima Pekićeve, još nemaju povratnu informaciju iz UO UIO, koji još nije ni zasjedao.

"Ja ću na prvoj sjednici u martu postaviti pitanje Savjetu ministara dokle se stiglo sa odgovorom Upravnog odbora UIO BiH, ali očekujem da će to biti rješavano u paketu sa inicijativom koja se odnosi na PDV na lijekove", naglasila je Pekićeva.

Ako ove inicijative dobiju zeleno svjetlo u UO UIO BiH, preostalo je još nekoliko koraka.

"Dakle, nakon toga idu izmjene i dopune Zakona o PDV-u. Zakon ide na sjednicu Predstavničkog doma i sjednicu Doma naroda i nakon toga se primjenjuje. Ja ne vjerujem da će neko glasati protiv toga, naročito ako UO UIO pokaže razumijevanje za ove inicijative", istakla je Pekićeva za "Nezavisne novine".

U Kancelariji predsjedavajućeg UO UIO su nam potvrdili da su obje inicijative dobili.

"UO UIO primio je obje inicijative za izmjene i dopune Zakona o PDV-u i u skladu s procedurama dostavio ih na mišljenje UIO, nakon čega mogu biti razmatrane na prvoj narednoj sjednici", potvrdili su u Kancelariji predsjedavajućeg UO UIO za "Nezavisne novine".

Međutim, u UIO BiH nisu oduševljeni ovakvim inicijativama. Naprotiv.

"Potpuno je neprihvatljivo i pogrešno ići na ovakav način da se svakog mjeseca traži za određenu grupu proizvoda ukidanje PDV-a ili smanjenje stope, i to bez bilo kakve urađene analize u smislu efekata šta će to u konačnici donijeti", kažu iz UIO BiH za "Nezavisne novine".

Mišljenja su da UIO treba da prikupi sve prihode, a da nadležne entitetske vlade tako prikupljena sredstva više usmjere ka onim socijalno ugroženim kategorijama kojima je to potrebno.

"Postoje na nivou entiteta podaci o višečlanim porodicama sa većim brojem djece, pa se takvim porodicama mogu vratiti sredstva za plaćeni PDV na bebi-opremu. I to treba da urade entiteti i njihove nadležne institucije. Na takav način pomoć će stići onima kojima je potrebna i namijenjena. Isto se odnosi i na lijekove", kategorični su iz UIO BiH.

U inicijativi koja se odnosi na bebi-hranu i opremu su, podsjetimo, poslanici Pekić i Borenović zatražili povrat PDV-a za kupovinu hrane i opreme za bebe u ukupnom iznosu do 3.000 KM u prve dvije godine uzrasta djeteta.

Zamišljeno je to na način da roditelji, odnosno staratelji, kao kupci ostvare ovo pravo na osnovu pismenog zahtjeva koji se podnosi regionalnoj jedinici UIO BiH na čijem području imaju prebivalište.

"Gornja granica povrata PDV-a za prvu godinu starosti djeteta je 2.000 KM, a za drugu godinu 1.000 KM. Prilikom podnošenja prvog zahtjeva za povrat PDV-a roditelj, odnosno staratelj, dužan je da priloži dokumente kojima dokazuje da su ispunjeni uslovi propisani zakonom, odnosno podzakonskim aktima. Uz svaki podneseni zahtjev roditelj, odnosno staratelj, dužan je da priloži fiskalne račune koje je izdao prodavac hrane i opreme kao dokaz o kupovini", navedeno je u inicijativi, koja je u posjedu "Nezavisnih novina".

Kako je naglašeno, hranom i opremom za bebe za koje se može ostvariti povrat PDV-a smatraju se: hrana za bebe, pelene, krevetac, kolica, stolica za hranjenje i auto-sjedalica.

Kada je pročitala vijest o mogućnosti da dobije povrat PDV-a za opremu i hranu za djecu, Banjalučanka Dajana M. se obradovala.

"Stvarno odlična stvar. Međutim, oteglo se to, a mi čekamo. Kćerkica je već odrasla, a sinčić još nije napunio dvije godine. Stvarno bi nam to dobro došlo, ali izgleda da će naša djeca krenuti u školu dok to ne zaživi. Da je trebalo uvesti neki namet, davno bi oni to usvojili", kaže ova Banjalučanka za "Nezavisne novine".

