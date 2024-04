Gdje su nestali Helezovi dronovi kamikaze?

SARAJEVO, BANJALUKA - Dronove samoubice ćemo mi za 15 dana početi proizvoditi, rekao je 12. marta ministar odbrane BiH Zukan Helez, što je, potpuno očekivano, izazvalo veliko interesovanje javnosti.

Tih 15 dana navršilo se 27. marta, a letjelicama za borbena dejstva, čiju je proizvodnju najavio Helez, nema ni traga ni glasa, niti je to neko registrovao u resornom ministarstvu, a morao je ako ima takve namjere.

"Nezavisne novine" su još jednom, kao i ranije, pokušale saznati više o ovom misterioznom projektu, ali smo u svim institucijama, koje smo kontaktirali, uglavnom nailazili na slijeganje ramenima. Ili, konkretnije rečeno, nevjericu, jer niko od naših sagovornika ne zna ništa o ovom poslu.

Štaviše, jedan od naših izvora je rekao da je moguće da Helez možda nije mislio na borbene, već "obične" dronove, ali je ipak Helezova izjava nedvosmislena - govorio je upravo o namjenskoj industriji.

"Mi imamo namjensku industriju koja je najbolja od svih u regionu. Ovo što je Aleksandar Vučić izjavio da ima dronove koje će oni proizvoditi, 5.000 dronova samoubica, to ćemo mi za 15 dana početi proizvoditi. Naša namjenska industrija je osposobljena do te mjere da može konkurisati svakoj namjenskoj industriji i to je ono što je dobro za BiH. Mi ćemo te dronove izvoziti, to je skupo na tržištu. To je ponos naše namjenske industrije", rekao je Helez 12. marta, a u pokušaju da o tome saznamo nešto više, zvali smo ga, ali komentar ni ovaj put nismo uspjeli dobiti.

Ipak, Ðuro Kozar, vojnopolitički analitičar, o svemu se raspitivao nakon Helezove izjave i došao do zaključka da od toga nema ništa.

"Od toga nema ništa, to nisu ti dronovi. Naša vojna industrija može proizvoditi dronove, uključujući i borbene dronove, ali za proizvodnju borbenih dronova potrebna je dozvola sa državnog nivoa. To još niko nije ni tražio niti dobio. Nema nikakvih mogućnosti da je neko možda počeo proizvodnju borbenih dronova. Niko nema takvu dozvolu niti ju je ko do sada tražio", rekao je Kozar za "Nezavisne novine".

Ovu tvrdnju potvrđuju i nadležni. Naime, iz Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH kažu da svaki vid proizvodnje sredstava za vojnu upotrebu, uključujući i dronove koji su namijenjeni za vojnu upotrebu, mora biti registrovan u tom ministarstvu, kako za proces proizvodnje, tako i za izvoz za koji je neophodna izvozna dozvola.

"Uvidom u bazu podataka koja se vodi u ovom ministarstvu, nije bilo zaprimljenih zahtjeva, kao ni izdatih dozvola za izvoz ove vrste robe. Dakle, Ministarstvo nema zvanične podatke da su pravna lica koja su registrovana za proizvodnju naoružanja i vojne opreme počela proizvoditi ova sredstva", rečeno je za "Nezavisne novine" iz Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Podsjetimo, ranije smo razgovarali sa više sagovornika na ovu temu i jedan od njih nam je, primjera radi, rekao da sa Helezovim riječima treba biti oprezan, jer je "ishitren" i brzo kaže nešto što nije realno, a drugi je rekao da se za dvije sedmice ne može početi ni proizvodnja ni sklapanje dječjih dronova, odnosno igračaka, a kamoli letjelica za vojne tj. borbene svrhe.

"Ovo je mala sredina i čuje se sve što se radi. Nema šanse. Evo, kada bi neko sada naručio sve dijelove iz Kine, opet je nemoguće za 15 dana sve to početi raditi, odnosno sklapati. To je apsurd", rekao je ranije jedan od sagovornika "Nezavisnih novina", čime je iskazao skepticizam prema Helezovim riječima.

