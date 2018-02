"Gemalto" se opet žalio, pasoši sve neizvjesniji

SARAJEVO, BANJALUKA - Samo nekoliko dana nakon što je Kancelarija za razmatranje žalbi odbila žalbu francuske kompanije "Gemalto" na tendersku dokumentaciju za štampanje pasoških knjižica, ova kompanija ponovo se žalila i opet zaustavila čitav postupak.

"Žalba je ponovo bila prošle sedmice i opet se sada čeka Kancelarija za razmatranje žalbi da donese konačnu ocjenu. Nadamo se da će ta odluka biti donesena u najskorije vrijeme, jer, prema našem mišljenju, najnovija žalba je neosnovana i neblagovremena", rekli su nam u Agenciji za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka (IDDEEA).

Niko sa sigurnošću nije mogao da kaže na šta se to konkretno "Gemalto" žalio i zbog čega, s obzirom na to da su samo uzeli tendersku dokumentaciju i nisu čak dostavili ni ponudu za taj posao. Ova francuska kompanija već duže od godinu dana stalnim žalbama opstruiše sprovođenje tendera za nabavku pasoških knjižica, vrijednog oko 30 miliona KM.

"Sve je bilo spremno za potpisivanje ugovora. Međutim, ponovna žalba je sve zaustavila i sada se ponovo mora čekati odluka Kancelarije za razmatranje žalbi. Nema sumnje da će žalba 'Gemalta' ponovo biti odbijena, sad je samo pitanje vremena, a svi znamo da do kraja marta važi sadašnji ugovor koji IDDEEA ima sa banjalučkom kompanijom 'Milbauer'. Ako taj ugovor istekne, a do tada ne bude završen postupak nabavke, što je malo vjerovatno, ponovo bi moglo doći do problema u isporuci pasoša", ispričao je izvor "Nezavisnih".

Podsjećanja radi, na posljednji raspisani tender za nabavku pasoških knjižica najbolju ponudu dostavila je banjalučka kompanija "Milbauer", koja za četvorogodišnje štampanje pasoških knjižica traži 28,47 miliona KM sa PDV-om, dok je kompanija "Veridos" za ovaj posao tražila čak 53,28 miliona KM. Ove dvije kompanije jedine su dostavile svoje ponude za ovaj posao, iako je tendersku dokumentaciju preuzelo desetak firmi.

Zbog učestalih žalbi, što na tendersku dokumentaciju, što na postupak vlasti BiH, tačnije Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka, duže od godinu dana ne uspijevaju da sprovedu tender za nabavku pasoških knjižica jer je Kancelarija za razmatranje žalbi nekoliko puta poništavala ovaj postupak javne nabavke.

Početkom prošle godine zbog nemogućnosti sprovođena tendera građani BiH na nekoliko dana ostali su bez pasoša jer IDDEEA nije mogla u zakonskom roku od mjesec dana da isporuči pasoše građanima koji su ih tražili. Nakon toga, IDDEEA je bila primorana da sprovede pregovarački postupak i sklopi ugovor na godinu dana sa banjalučkom firmom "Milbauer", koja je i do tada nabavljala pasoše. Taj ugovor ističe u martu ove godine.

Ponude sa PDV-om

28,47 miliona "Milbauer"

53,28 miliona "Veridos"