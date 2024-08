General Mladić izgubio svijest i povrijedio glavu

BEOGRAD - Nekadašnji komandant Glavnog štaba Vojske Republike Srpske general Ratko Mladić je, zbog gubitka svijesti, pao i povrijedio glavu u haškoj pritvorskoj bolnici, gdje se nalazi od aprila zbog nemogućnosti kretanja, što je izazvalo dodatne komplikacije, rekao je Srni njegov sin Darko Mladić.

On je naveo da je u ponedjeljak prošle sedmice otišao u Holandiju kako bi posjetio oca, ali mu je javljeno da je general Mladić izgubio svijest, pao i povrijedio se, nakon čega je završio u civilnoj bolnici, gdje ga je potom posjetio.

"Javili su nam da je doživeo taj pad i veliki udarac u glavu, pošto se onesvestio u stojećem položaju i pao. Oni su ga, valjda, digli. Rekli su nam da ne dolazimo u posetu, pa smo onda išli u tu građansku bolnicu da ga vidimo", rekao je Darko.

On je dodao da je general bio svjestan, ali da ne zna uopšte kako je pao.

"Tu je zadržan dva dana, pa vraćen. Uglavnom, stanje je nepromenjeno u smislu da je vezan za krevet i da je veoma osetljivo", rekao je Darko Mladić.

On je ukazao na to da je generalovo stanje i dalje veoma loše, da je vezan za krevet i ne može da brine o sebi od kada su prestali da mu rade bubrezi, te da je od aprila vezan za krevet i vrijeme provodi u pritvorskoj bolnici.

"Ne mogu da kažem da se stanje pogoršalo, ali ni da se poboljšalo", rekao je Darko.

Prema njegovim riječima, u haškom pritvoru nije prava bolnica nego više stacionar, pa za bilo šta ozbiljnije nemaju resurse, tako da je general Mladić i ranije par puta prebacivan u civilnu državnu bolnicu kada je imao neke intervencije ili posmatranja.

On je naveo da general Mladić poslije pada ima dodatne komplikacije, ogroman pritisak, koji ne može da se spusti ni poslije desetak dana.

"Mi smo sada slabo u kontaktu, ali i dalje komuniciramo", rekao je Darko.

On je podsjetio da su od aprila generala Mladića posjetila dva srpska ljekara - nefrolog i neuropsihijatar, od kojih su dobijeni izvještaji.

"Potpuno nam je jasno, što se tiče otkazivanja bubrega u aprilu, zbog čega je završio u bolnici i bio u životnoj opasnosti, da je to greška njihovih lekara u Hagu, iako oni to negiraju. To se desilo njihovom greškom, a ne iz neobjašnjenih razloga, kako njihovi doktori kažu, nego je jasno da nije vođeno računa o gubitku tečnosti", rekao je Darko.

On je naveo da se sada čekaju najnoviji izvještaji u skladu sa ovom situacijom, pa će se vidjeti kako dalje.

General Mladić je presudom koju mu je izrekao Haški tribunal u junu 2021. godine osuđen na doživotni zatvor. Zbog lošeg zdravstvenog stanja, Mladićeva porodica i branioci su više puta tražili da mu se omogući liječenje na slobodi, ali Haški tribunal, a potom i nasljednik tog suda Mehanizam, te zahtjeve su odbijali.

Operisan je 8. januara u holandskoj bolnici i ugrađen mu je pejsmejker, a u februaru ga je pregledao tim ljekara iz Republike Srpske.

