General Mladić se dobro osjeća, ali porodica i dalje zabrinuta

BEOGRAD - General Ratko Mladić osjeća se dobro poslije operacije benignog tumora debelog crijeva, pišu "Večernje novosti".

Prema pisanju lista, Mladić se nalazi u bolnici gdje je zahvat i urađen, a juče prije podne prvi put se telefonom javio sinu Darku.

Darko Mladić je rekao za ovaj list da je kratko razgovarao s ocem i da mu djeluje optimistično i jak kao i uvijek.

"Prva 24 časa posle operacije protekla su dobro. Malo je slab, ali je stabilan. Oporavak ide dobro, zadovoljan je što se taj zdravstveni problem koji ima rešava kako treba i nadamo se da će sve biti u redu", naveo je on.

Darko Mladić je rekao da je porodica i dalje zabrinuta dok ne čuju da se potpuno oporavio, ali da se nada da će i ovu bitku da dobije pošto je borac.

On je naveo da je čudno što je general operisan baš sada kada traje epidemija virusa korona i kada su u Holandiji odloženi svi zahvati koji nisu hitni.

"To nas malo zabrinjava, jer su su oni (u Hagu) sve vrijeme tvrdili da je benigno, da nije opasno i da je to rutinski zahvat, a sada su ga isforsirali. Rekli su nam da je on pristanak na operaciju potpisao početkom marta, iako to nama nijednom nije pomenuo kada razgovarali telefonom, a čuli smo se gotovo svakog dana", naveo je on.

General Mladić je operisan u subotu, 28. marta, bez znanja porodice i advokata, koji su obaviješteni tek kada je general ušao u operacionu salu, kao i nakon zahvata kada se probudio.