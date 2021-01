Glasačke listiće dobio dva mjeseca nakon izbora u BiH

Edin Kalender koji već petu godinu živi u prijestonici Fidžija i najvećem gradu ove pacifičke otočke države - Suvi.

Iako već pet godina živi na Fidžiju želio je da obavi svoju građansku dužnost i glasa na lokalnim izborima koji su održani u novembru 2020. godine, ali na kraju ipak nije imao priliku.

"Svu traženu dokumentaciju i zahtjev za glasačke materijale smo uputili 31. 8. 2020. godine. Sam proces registracije glasača u inostranstvu je bio jednostavan, pratili smo upute koje je CIK dao na web stranici, te nam je pomogla i Ambasada BiH u Australiji. Vrlo brzo smo dobili i odgovor da je registracija uspješna i da će nam poštom poslati glasačke listiće na navedenu adresu", ističe Kalender za "N1".

Glasački listići na njegovu adresu stigli u tek prije 14 dana, odnosno tačno dva mjeseca nakon što su lokalni izbori u Bosni i Hercegovini održani i, kako javlja pomenuta televizija, nisu bili u najboljem stanju.

"Glasački listići su stigli 14. 1. 2021. Moramo priznati da je sav glasački materijal bio na broju, što je navedeno u specifikaciji da će nam poslati to je i stiglo. Međutim, stiglo je u izrazito oštećenom stanju, te sa velikim zakašnjenjem. Listići su izgužvani i puni vlage, ali sa obzirom na put koji su prevalili, nije ni čudno. Vrlo je moguće da su koverte otvarali i ovdje u pošti, kako bi utvrdili da nije nikakav sumnjiv materijal ili u potrazi za novcem", kaže Kalender.

Kaže da se on i porodica nisu planirali žaliti, proces žalbe nisu uspjeli pronaći, i dodaje da nisu sigurni da bi žalba urodila plodom.

"Nismo se planirali žaliti, jer nismo uspjeli pronaći proces žalbe, kao i obično niko nije nadležan. Nismo ni sigurni da bi naša žalba urodila plodom. Sedmicama prije izbora smo poslali upit CIK-u o stanju glasačkih listića, te je CIK tvrdio kako je materijal poslan, i poslali su nam broj preporučene pošiljke. Na sistemu za praćenje pošiljke bh. pošte nismo uspjeli vidjeti nikakve druge informacije osim da je pošiljka 16. 10. 2020. bila ubačena u vreću za izvoz. Putanju i tok iste nismo vidjeli, niti je CIK podijelio bilo kakve povratne infromacije. Ambasada BiH u Australiji je također redovno provjeravala šta je sa glasačkim materijalom, ali i oni su mogli čekati, isto kao i mi", priča Kalender i dodaje:

"Do samog dana izbora smo očekivali listiće jer nismo htjeli da se naša registracija ili listići zloupotrijebe. Iskreno smo se iznenadili kad su stigli sredinom januara, dva mjeseca nakon izbora. Međutim, ono što nas je dodatno zbunilo je 'vrijeme generacije' koje je naznačeno na listiću, gdje stoji da je materijal generisan 10. 12. 2020., što je opet gotovo mjesec dana nakon održavanja izbora. Ni danas nismo sigurno šta to znači? Moguće da su nam poslali listiće samo da zadovolje formu i da ih prestanemo maltretirati mejlovima, bez namjere da nam stvarno omoguće da obavimo svoju građansku dužnost".

Kalender je već petu godinu na Fidžiju, a zbog pandemije korona virusa sada nije u mogućnosti da posjeti Bosnu i Heregovinu.

"Ajla i ja smo u Suvi već petu godinu. Navikli smo se na život ovdje, klima je topla i ljudi su ljubazni. Do pojave korona virusa smo pokušavali dva puta godišnje doći u Sarajevo. Putovanja nažalost nisu više moguća, s obzirom na to da je Fidži 'Covid contained' zemlja, bez ijednog aktivnog slučaja. Nakon prvog otkrivenog slučaja, Fidži je bio zatvoren na mjesec i pol, te je otvoreno 37 mobilih klinika koje su masovno provodile testiranje. Brzi testovi provjeravanja temperature i simptoma su rađeni od kuće do kuće, uz pomoć vojske i mornarice. Granice su još uvijek zatvorene, i ulazak u državu je moguć samo uz obavezni karantin", ističe Kalender.

Kaže da danas korona virus kao da ne postoji u ovoj ostrvskoj pacifičkoj državi.

"Već mjesecima nismo imali novi slučaj, tako da su i mjere poprilično labave. Ljudi ne nose maske, nema potrebe ni za držanjem distance, okupljanja su sasvim normalna i osim komplikacija pri ulasku i izlasku iz zemlje, te trenutnog policijskog sata koji je još na snazi, koronavirus ovdje kao da ne postoji", dodaje Kalender.

