Glavni inspektor OBA: Dešavalo se da nije moguć uvid u određene predmete

SARAJEVO - Glavni inspektor Obavještajno-bezbjednosne agencije (OBA) BiH Damir Bevanda rekao je danas na ročištu direktoru te agencije Osmanu Mehmedagiću i rukovodiocu Muhamedu Pekiću da se u OBA dešavalo da nije moguće obaviti uvid u određene predmete i dokumente, dok je zamjenik direktora Agencije Trifko Buha istakao da se prijave protiv direktora tretiraju kao udar na državu.

"Bilo je slučajeva da nam je onemogućen uvid i u prijave koje su poslate protiv ove agencije ili pritužbe zaposlenih u OBA na rad u ovoj instituciji", rekao je Bevanda koji je pojasnio da mu je u opisu posla da vrši nadzor nad radom ove službe, od najnižeg do najvišeg službenika, među kojima je i direktor Mehmedagić.

Na pitanje tužioca Olega Čavke da li OBA može osnivati i imati svoj vlastiti medij, Bevanda je rekao da to ne bi smjela imati i da ne zna da li Agencija ima svoj medij.

Na pitanja šta se dešava sa podacima koji nisu od interesa za službu, Bevanda je rekao da se takvi podaci moraju uništiti.

Bevanda je istakao da službeno nije upoznat o operaciji izuzimanja video-snimka iz "BH Pošte" i da je kao treći čovjek OBA o tome saznao iz medija.

Bevanda je na pitanje tužioce Olega Čavke da li mogu građani podnositi prijave Agenciji, rekao da to mogu činiti i da se prijava može podnijeti direktno direktoru OBA ili Sudu BiH.

"Praksa je da se i meni pošalje. Ima tu i insajderskih prijava", rekao je Bevanda.

Na pitanje da li je bilo slučajeva da neko od zaposlenih iz OBA pošalje prijavu protiv rukovodioca Agencije, Bevanda je potvrdio da je bilo i takvih slučajeva.

Čavka ga je zatim upitao da li je bilo prijava vezanih za nepravilnosti i da li tada direktor ima pravo da glavnom inspektoru uskrati uvid u službena dokumenta, na šta je Bevanda odgovorio da se to ne bi trebalo dešavati.

"Mi moramo utvrditi činjenično stanje", rekao je Bevanda i dodao da to u praksi baš i ne funkcioniše.

On je naveo da se dešavalo da se ne može obaviti uvid u određene predmete i dokumente.

"U jednom predmetu od generalnog direktora (Osmana Mehmedagića), u drugom od rukovodioca", otkrio je Bevanda.

Svjedok je na pitanje kako se obezbjeđuje pisani trag, kada se izda usmena naredba o postupanju, odgovorio da taj trag mora biti evidentiran kao službena zabilješka.

Na pitanje tužioca šta ako je nezakonita naredba, svjedok je istakao da radnik mora izraziti dilemu, tražiti pismeni trag i o tome obavijestiti nadležnu osobu.

Ovaj svjedok je na pitanje da li OBA ima ovlaštenja da dostavi medijima informacije do kojih je došla služba i nose oznaku tajnosti, rekao da zakon o OBA predviđa da ova agencije jednom godišnje samo dostavi izvještaj o radu i ništa drugo.

Zamjenik direktora OBA Trifko Buha rekao je da se svaka prijava protiv generalnog direktora OBA tretira kao udar na temelje države i da se provjeravalo ko je podnio prijavu.

On je rekao da je dao saglasnost da se iz preduzeća "BH Pošte" izuzme video-materijal koji je tražio direktor OBA.

"Rečeno mi je da se radi o prijavi i da se napada direktor i rukovodstvo OBA, da su to prijave nezadovoljnih radnika OBA koji su ih potpisali i u tome nisam vidio ništa sporno da dam saglasnost za izuzimanje video-snimka", rekao je Buha i istakao da se "protiv ove agencije vodi hibridni rat", zbog čega je obaviješten, kako je rekao, i Sud BiH.

Čavka je svjedoka Aminu Ohranović najavio riječima - "to je ta djevojka koja je prijetnja po nacionalnu bezbjednost BiH".

Ona je svjedočila na okolnosti kako je došlo do toga da se ona pojavi na snimku sa nadzornih kamera u poslovnici "BH Pošte".

"Moja najbolja drugarica, Mirela Bubalo, sa kojom sam bila nerazdvojna četri godine me zamolila da predam tih sedam koverata. Rekla mi je kao da navodno nju prate i da ne bi bilo dobro da ih ona odnese. Rekla mi je da se radi o nekim prijavama, ali nisam znala protiv koga su niti njihov sadržaj. To me nije ni interesovalo", rekla je Ohranovićeva.

Ona je istakla da je bila uznemirena nakon što su se snimci iz "Pošte" na kojima je bila ona pojavili u javnosti, te da joj je prijateljica Bubalo rekla da ne brine, te da nije imala direktne kontakte sa Aljošom Čamparom nego preko nje i da joj je i on rekao da ne brine.

Direktor Direktorata za operativne poslove Sakib Vuković potvrdio je da su oduzeti snimci imali oznaku tajnosti, ali nije znao reći kako su završili u medijima.

Vuković nije odgovorio na pitanje kako je optuženi Pekić, ako nije bio radnik kontraobavještajnog odjeljenja, preuzeo stik iz "BH Pošte" i njegovo svjedočenje se pretvorilo u neprimjerene odgovore tužiocu Čavki, čija je pitanja okarakterisao kao provokacije.

Tužilaštvo BiH tereti Mehmedagića i Pekića da su u avgustu prošle godine zloupotrijebili službeni položaj i ovlaštenja, kao i resurse i kapacitete OBA radi privatnih i ličnih interesa, da bi došli do fotografija i informacija o pošiljaocu anonimne krivične prijave protiv direktora OBA koju je Mehmedagić proglasio državnom tajnom.

Naredno ročište zakazano je za 22. januar, kada bi kao svjedoci trebali biti saslušani ministar unutrašnjih poslova Federacije BiH Aljoša Čampara, Mirela Bubalo i Ibrahim Međedović.