Gledaju samo u svoje dvorište, druge optužuju za prljave igre

BANJALUKA - Izborna kampanja u BiH tačno je na polovini, a predstavnici političkih stranaka iz Republike Srpske poručuju da su zadovoljni urađenim, da gledaju isključivo u svoje dvorište, ali ne kriju da je dosad bilo prljavih udaraca i da će se to teško izbjeći i u narednih 15 dana.

SNSD, najveća politička partija u Republici Srpskoj, imao je uspješnih 15 dana. To za "Nezavisne" kaže Radovan Kovačević, portparol stranke.

"Očekujemo da će kampanja teći na način na koji je tekla dosad, da će ljudi masovno da budu uz SNSD", navodi Kovačević, naglašavajući da je u prve dvije sedmice kampanje od strane opozicije stiglo mnogo prljavih stvari.

"Vidimo da neki koji su najavljivali da će imati pozitivnu kampanju, da će govoriti o ekonomiji, da govore o svemu osim o tome. Vidimo da imaju najcrnju kampanju isključivo zasnovanu na kandidatima SNSD-a. Mi se njih ne dotičemo, radimo svoj posao, gledamo građane u oči", poručuje Kovačević.

Da ne gledaju na druge, tvrde i iz SDS-a, ali i oni, kao i njihove kolege iz suprotnog tabora, tvrde da je kampanja prljava.

"Konstanto u svim izbornim kampanjama jesu zloupotrebe javnih resursa od strane režima. Mi smo uputili i nekoliko prigovora CIK-u, u kojima smo naveli da se događaji od javnog značaja koriste u predizborne svrhe", pojašnjava portparol SDS-a Stevan Salatić.

Ipak, i u SDS-u su zadovoljni onim što nude građanima.

"Nismo toliko vodili brigu o onome šta rade naši politički protivnici, već smo se isključivo orijentisali na našu kampanju i tim tempom nastavljamo", kaže Salatić.

Da otrovne strelice stižu sa suprotne političke strane, tvrde i iz PDP-a.

"Moram naglasiti da se prije svega bavimo svojom kampanjom, a šta drugi rade manje nas zanima. Ali ti niski udarci počeli su nekoliko mjeseci prije zvanične kampanje. Ima mnogo prljavih gestova i tekstova na raznim portaloidima, u kojima se čak zadire i u porodicu", kaže Anja Petrović, portparolka PDP-a, koja naglašava da je PDP ipak i te kako zadovoljan kako građani prihvataju njihov politički program i kandidate.

"Dobili smo više nego što smo očekivali. Nevjerovatna je energija širom Srpske. Sve ide odlično za naše kandidate", ocijenila je Petrovićeva.

Velika očekivanja ne kriju i u Demosu. Za "Nezavisne" poručuju da tek sada pojačavaju tempo, a da će ostatak kampanje proći u najboljem redu.

"Što se tiče niskih udaraca, bilo je određenih pojava, ali to je normalno za izbornu kampanju, a očekujem da će se to intenzivirati u narednih 15 dana do izbora. Mi zasad nismo prijavili neke nepravilnosti, ali ćemo to pratiti", rekao je Boran Bosančić, portaprol ove stranke.

SP ulaže sve resurse kako bi u kampanji biračima predstavili ideje koje žele da realizuju, poručuju iz ove stranke, u čijem fokusu su, tvrde, isključivo čovjek i njegove potrebe.

"Želimo da uložimo maksimalne napore da ekonomski ojačamo naše opštine i gradove, da privučemo investitore i održimo stabilnost Republike Srpske", naglašava Davor Strika, portparol Socijalističke partije.

Dodaje da je akcenat stavljen na mlade snage, a naglašava da se niko iz koalicije u kojoj je SP, a to su i NDP i SNP, ne bavi onima koji, kako kaže, kampanju zasnivaju na podmetanjima i niskim udarcima.

"Ako ih je bilo, mi ih nismo osjetili, niti su mogli da utiču na nas. Takve stvari su, nažalost, dio svake predizborne kampanje, ali kada imate dobre ljude oko sebe, onda se nije teško oduprijeti pokušajima podmetanja", rekao je Strika.

Goran Filipović, portparol Ujedinjene Srpske, tvrdi da dosadašnja kampanja ovoj stranci donosi istorijski rezultat na izborima.

"Više smo nego zadovoljni i svi rezultati govore da ćemo prevazići ciljeve koje smo postavili prije kampanje. Prisutni smo širom Srpske", navodi Filipović i dodaje da prate rad i drugih stranaka, ali prije svega gledaju sebe.

"Mi smo dobro postavili našu kampanju i mislim da je naša platforma dovoljno jaka da jednostavno nema mjesta za niske udarce", kazao je Filipović.

Kampanja DNS-a počiva na "Trećem putu", a napredak, razvoj i zaštita interesa Republike Srpske predstavljeni su građanima u prve dvije sedmice.

"Kreativni smo, drugačiji, ne bavimo se senzacionalizmom već svojim programom. Prezadovoljni smo reakcijama građana", kaže za "Nezavisne" Andrej Rosić iz medija tima DNS-a i navodi da se ova stranka ne vodi politikantstvom.

"Nama nije do politikantstva i do prepucavanja, već do Republike Srpske, i zato ne obraćamo pažnju na niske udarce", ističe Rosić.