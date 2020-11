Gligorić: Očekujem smjenu sa mjesta v.d. direktora "Željeznica RS"

DOBOJ - Slavko Gligorić, poslanik DNS-a u Narodnoj skupštini RS, izjavio je danas za "Nezavisne" da još nije smijenjen s mjesta v.d. direktora "Željeznica Republike Srpske", ali da očekuje da se to desi.

"Okolo kruže spekulacije i na osnovu tih priča i spekulacija ja sam i izjavio za medije da znaju da je to nekakvo, mogu slobodno reći, ispipavanje terena, a ja kao odgovoran čovjek smatram da uopšte me to ne uzbuđuje niti jednostavno opterećuje. Imam svoj pravac i cilj, ono što radim radim odgovorno i smišljeno", izjavio je Gligorić.

Danas je stiglo saopštenje iz DNS-a u kojem stoji da je "povodom informacije da je Milorad Dodik naredio smjenu Gligorić rekao da funkcije dođu i prođu, ali čast, kao i sramota ostaju za čitav život". Takođe u saopštenju stoji da Gligorić ostaje vjeran DNS-u.

Gligorić kaže da mu je želja da "Željeznice" ostanu u sistemu koji je on gradio i kreirao i da izađu na pravi put kada je u pitanju proces restrukturiranja.

On je podsjetio da je na čelo ŽRS došao kao vršilac dužnosti na dva mjeseca.

Gligorić, koji je poslanik DNS-a u Narodnoj skupštini RS, osvojio je odbornički mandat na nedjeljnim izborima, ali se pridružio strankama koje traže ponavljanje izbora u Doboju jer smatraju da su se dešavale malverzacije i izborna krađa.