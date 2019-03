Godišnji plan za NATO opet leti sa dnevnog reda

SARAJEVO - Nacrt godišnjeg nacionalnog programa BiH 2018-2019. godine za NATO naći će se sutra, peti put, na stolu Vijeća ministara BiH i najvjerovatnije će opet biti skinut sa dnevnog reda.

Ovaj dokument, čiji je predlagač Komisija za NATO integracioni proces BiH, skidan je sa dnevnog reda ranijih sjednica na zahtjev ministara iz Republike Srpske.

Igor Crnadak, ministar vanjskih poslova BiH, kaže da je stav ministara koji dolaze iz Republike Srpske jasan i da nema potrebe stavljati plan na dnevni red sjednice, jer za to nema uslova.

"Milorad Dodik i Bakir Izetbegović su dogovorili neke principe. Uskoro će sve biti poznato, ako oni dogovore usvajanje ovog plana, novi saziv Savjeta ministara će ga usvojiti, ako ne dogovore i neće. Tu je sve jasno", poručuje Crnadak.

Upitan da prokomentariše konstantno insistiranje da se ova tačka stavlja na dnevni red sjednice Vijeća ministara, Crnadak kaže da ne zna zbog čega se na tome insistira te da to treba pitati one koji to rade.

Kada je u pitanju (ne)usvajanje godišnjeg nacionalnog plana i neslaganje među političarima u vezi s bh. putem u NATO, Marina Pendeš, ministrica odbrane, kazala je u Vašingtonu da joj je žao što je BiH izgubila određeno vrijeme zbog toga što su političke stranke koje čine još aktuelno Vijeće ministara imale konsenzus o aktiviranju MAP-a.

"To nam daje mogućnost da otpočnemo neke druge procese", dodala je Pendeševa i objasnila kako bi aktivacija MAP-a pozitivno uticala na BiH, jer bi se tako doprinijelo stabilizaciji i sigurnosti.

Pendeševa je uvjerena da svi politički lideri bez obzira na to da li dolaze s područja Federacije ili Republike Srpske moraju naći najbolje rješenje za sve u BiH.

Vijeće ministara BiH trebalo bi na današnjoj sjednici da odlučuje i o utvrđivanju datuma početka rada državnog zatvora u Istočnom Sarajevu. Riječ je o nastavku prekinute sjednice od 26. februara, na kojoj je promijenjen raspored tačaka dnevnog reda. U nastavku prekinute sjednice ministri bi trebalo da razmatraju informaciju o stanju u oblasti migracija u vezi s povećanim prilivom migranata u BiH i Prijedlog odluke o određivanju privremenih prihvatnih centara za smještaj migranata na lokacijama tvornice "Bira" i Đačkog doma "Borići" u Bihaću. Na dnevnom redu je i Prijedlog programa rada Vijeća ministara za 2019. godinu. Po okončanju ove sjednice trebalo bi da bude održana još jedna, na čijem dnevnom redu je Prijedlog odluke o privremenom finansiranju institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH od aprila do juna 2019. godine.