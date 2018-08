Godišnji usporio tehnički prijem državnog zatvora

SARAJEVO - Inženjeri nezavisne revizorske kuće iz Prijedora predali su izvještaj za tehnički prijem državnog zatvora u Vojkovićima u Istočnom Sarajevu, potvrdio je juče "Nezavisnim" Slobodan Ujić, član Upravnog odbora za izgradnju ove vaspitno-popravne institucije.

Dodao je da će uskoro Komisija za prijem objekta preuzeti nalaze, te da bi tehnički prijem trebalo da bude završen do septembra.

"Vrijeme je godišnjih odmora. Izvještaj je na stolu. Sada to treba da pogledaju Ministarstvo pravde BiH i Komisija. Ne znam koliko će Komisiji trebati da izvrši tehnički prijem, ali vjerujem da će sve biti završeno u septembru", kazao je Ujić.

S druge strane, direktor Jedinice za izgradnju državnog zatvora Zoran Bašić rekao je da su se u dogovor o cijeni nove revidirane ponude za tehnički prijem ove institucije, koji još nije postignut, uključili i međunarodni partneri u ovom projektu.

"Nadam se da pregovori sa Unis institutom za ekologiju, zaštitu na radu i zaštitu od požara iz Istočnog Sarajeva neće još dugo trajati i da je jedino sporna nerealno visoka cijena tehničkog prijema", ističe on i dodaje da je ova jedinica davno završila svoj posao, odnosno napravila i opremila objekat.

"Jedinica ne može i nema ovlašćenja da bilo šta sama radi, već postupa po nalozima i instrukcijama Upravnog odbora. Zbog toga nije do ove jedinice što još nije izvršen tehnički prijem", istakao je Bašić.

Ranije je Josip Grubeša, ministar pravde BiH, rekao da je sud donio odluku da se Jedinica sa firmom koju je odabrala opština dogovori o visini naknade. Visina naknade je s prvobitnih 526.000 KM spala na 300.000 KM.

Sada je, kako je tada rekao Grubeša, pred BiH drugi problem, a to je da BiH mjesečno gubi oko 530.000 maraka zbog toga što nije završen tehnički prijem. Ukoliko tehnički prijem ne bude završen do rane jeseni i ako zatvor ne bude do oktobra u funkciji, iznos od 530.000 povećaće se na 900.000 KM na mjesečnoj razini.

Podsjećamo, BiH godinama nema sistemski riješen problem smještaja zatvorenika i zatvorskih kapaciteta. Kamen temeljac za državni zatvor postavljen je 2006. godine. Izgradnja zatvora ukupne površine 24.000 kvadratnih metara, kao najmodernijeg i najsigurnijeg u Evropi, pompezno i dugo je najavljivana. Prvi rok za završetak radova bio je predviđen za 2008, ali to se nije desilo. Ozbiljniji radovi na izgradnji počeli su 2014, a rok za izgradnju bio je 24 mjeseca.

Najveći donator za realizaciju ovog projekta izgradnje je EU sa 10,8 miliona eura. Ostatak sredstava, za izgradnju objekta maksimalne sigurnosti i kapaciteta 348 mjesta, osigurali su Ministarstvo pravde BiH, Švedska, SAD, kao i Razvojna banka Vijeća Evrope putem kredita. Vrijednost projekta je oko 40 miliona KM.