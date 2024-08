Godišnjica stradanja 5.500 Srba i 50 Jevreja u Šušnjaru: "Ubijali su i zatrli svaki trag"

SANSKI MOST – U Šušnjaru kod Sanskog Mosta danas se obilježavaju 83 godine od zločina NDH nad 5.500 Srba i 50 Jevreja.

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da se mora otpočeti gradnja hrama u Šušnjaru koji će trajno svjedočiti da je ovdje tokom NDH počinjen genocid nad Srbima.

"Svjedoci smo da narod koji žele da živi sa nama hoće da tu etiketu nametne Srbima računajući na neke od nas da bi mogli biti naivni. Kao da nije bilo ni istorije niti stradanja. Nude nam da budemo u BiH, a smatraju da nemamo pravo na Republiku Srpsku. Da smo tada imali Srpsku ne bi bilo Šušnjara i drugih stratišta", rekao je Dodik je u obraćanju na Šušnjaru povodom 83 godine od ustaškog zločina nad 5.500 Srba i 50 Jevreja.

Dodik je napomenuo da će za dva dana biti služen pomen ubijenim Srbima u Prebilovcima.

"Oni koji su promovisali ubijanje Srba to su nastavili i dolje. Ovdje samo ima smisla podignuti Srpsku pravoslavnu crkvu. Bratstvo i jedinstvo je bila podvala jer su željeli da se zaboravi stradanje Srba. Komunisti su znali da će zajedničkim državom zatrati sjećanje na genocid nad Srbima", rekao je Dodik.

On je istakao da riječ Šušnjar izaziva osjećaj tuge, ali i nepravde jer je ovdje prije 83 godine ubijeno 5.500 Srba i 50 Jevreja u samo dva dana, a ustaše koje su to učinile poslije Drugog svjetskog rata nisu kažnjeni već su se slobodno kretali i radili.

"Postavlja se pitanje kako je moguće ubiti toliko ljudi? Kako se nisu umorili ili odustali. Kako nisu osjećali bol za djecom, ženama i civilima? To su činile ustaše, Hrvati i muslimani u NDH. Jasna je bila namjera da se pobiju Srbi. Ta ideologija je koštala naš narod...Željeli su da nema škola, da se unište crkve, da se hapsi, deportuje... Želelji su da očiste teritorije od Srba. To je kod nas ostalo u kolektivnom pamćenju", naveo je Dodik, prenosi Srna.

On je podsjetio da je povjerenik poglavnika NDH Ante Pavelića za Bosansku Krajinu Viktor Gutić baš ovdje 1941. godine rekao da Srba neće biti.

"Ubijali su i zatrli svaki trag. Jedino što je ostalo ovdje, zahvaljujući komunističkoj vlasti a i sadašnje, jeste zatrto obilježje i kompleks koji se ne održava", rekao je Dodik.

Dodik je naveo da su ovdje ljudi ubijani zato što su bili Srbi, dok su komunističke vlasti to željele da žrtve prikažu kao antifašiste.

"Ustaše su se takmičile ko će ubiti više Srba, a ubijali su djecu u kolijevkama. Srbi se okupljaju oko Jasenovca, ali nema sela na prostoru Republike Srpske i cijele BiH da nije stradalo srpsko stanovništvo. Taj lanac zločina nikada nije prekinut", naglasio je Dodik.

On je naveo da je porodica Vidović izgubila sve članove - njih 10, te da je još mnogo je takvih slučajeva i porodica.

"Ovdje u Šušnjaru sa posebnim pijetetom moramo govoriti", poručio je Dodik.

Dodik izjavio je da srpski narod i Srpska žele mir i poštovanje Dejtonskog mirovnog sporazuma, ali da ne mogu biti u BiH u kojoj žele da ih satanizuju.

Dodik je napomenuo da je u Sanskom Mostu 1991. godine živjelo više od 20.000 Srba, a, prema posljednjem popisu, u ovom gradu i okolni ih je manje od 2.000, dok je njihov stvarni broj mnogo manji. "Šta je to? Kako se to zove? Uvijek ćemo se vraćati ovdje da govorimo o stradanju", istakao je Dodik. On je poručio da Srbi, uprkos svemu, moraju da slave život. "Samo naši životi i naše sjećanje biće prilika da stradali nikada ne budu zaboravljeni. Neka živi srpski narod, neka živi Republika Srpska i neka živi Srbija! Da slavimo našu slobodu i nikada ne zaboravimo da smo dobar narod koji je doživio brojna stradanja", naglasio je Dodik.

Potomci žrtava na Šušnjaru teško pronalaze ploče sa imenima predaka

Na Ilindan se svake godine u Memorijalnom kompleksu na Šušnjaru, kod Sanskog Mosta, okupe porodice 5.500 Srba i 50 Jevreja i traže kamene ploče sa imenima svojih najbližnih, a mnogi ih više ne mogu ni pronaći.

O tome svjedoči Stoja Milinković iz Dabra koja je 1941. godine na Šušnjaru izgubila brata koji je imao 19 godina.

"Ovdje je bila ploča i sad ne mogu da je pronađem", rekla je Milinkovićeva koja i danas živi u Dabru gdje je sedam kuća srpskih povratnika koje su i još bez vode i struje.

Simo Mandić iz Zdene, stojeći pored kamene oznake grobnog mjesta članova svoje porodice u spomen-kompleksu na Šušnjaru, svjedoči da su mu ovdje ubijeni baka, stric sa dva sina.

On je tada imao pet godina, ali se sjeća kada su ustaše kupili te ljude po selu.

"Bili su to viđeniji ljudi u selu, njih su ustaše kupile i zatvarale njih i Srbe iz drugih sela žitni magacin, tu su i moje otjerali. Tu su ih oni držali kao taoce, ako bi poginuo neko do njihovih", rekao je Mandić novinarima.

On priča da su familije onima koji su bili u zatvoru nosili jelo, a da su ustaše kad odluče da zatvorene Srbe pobiju onda branili da im se nosi hrana.

"Moja ta baba čiji je sin bio u zatvoru, ponijela je ručak. Bile su trklje preko puta kao barikade, i nisu joj dali da prođe, ona je krenula nazad i tu su je ubili i bacili. Tu ju je i našao jedan komšija koji je poznao i preneo je tamo preko vode. Poslije smo tijelo odnijeli na groblje", priča Mandić.

Iz Beograda je na Šušnjar danas je stigao Goran Kalinić kome je njegov djeda Đuro Kalinić 1941. godine ubijen kao jedan od najpoznatijih ljudi iz Sanskog Mosta.

"Ubio ga je ubio neki glavni ustaša u Sanskom Mostu, a inače su bili prijatelji prije početka rata", rekao je Kalinić i dodao da mu je to pričao otac sa kojim je mnogo puta bio ovdje.

U Memorijalnom kompleksu Šušnjar danas se obilježava 83 godine od zločina Nezavisne Države Hrvatske nad Srbima u Šušnjaru kod Sanskog Mosta. Pomen organizuje Odbor Vlade Republike Srpske za njegovanje tradicija oslobodilačkih ratova.

Ostojić: Posjeta stratištima srpskog naroda je sveta obaveza

Predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Radan Ostojić poručio je u Šušnjaru kod Sanskog Mosta, gdje se danas obilježavaju 83 godine od zločina Nezavisne Države Hrvatske /NDH/ nad Srbima, da je posjeta stratištima srpskog naroda sveta obaveza, kao i njegovanje kulture sjećanja. "Nalazimo se na svetom mjestu, polju tišine, mira, stradanja i bola i došli smo da se pomolimo za duše nevino stradalih Srba u Drugom svjetskom ratu. Stradali su isključivo zato što su bili Srbi, pravoslavci i hrišćani", rekao je Ostojić novinarima.

On je dodao da je ovo samo jedno od mnogih stratišta genocidnog projekta NDH čiji je cilj bio da potpuno uništi Srbe i njihova vjekovna ognjišta.

"Ako ne budemo gajili kulturu sjećanja i dolazili na ova stratišta - neće niko umjesto nas", napomenuo je Ostojić. On je naglasio da je to izuzetno važno u današnje vrijeme kada je na sceni revizija istorije sa namjerom da žrtvu pretvori u dželata, a dželata u žrtvu. "U prošlom vijeku, vijeku stradanja srpskog naroda, stradalo je više od dva miliona Srba i nikoga to danas ne interesuje. Nažalost, mnogi misle da je dobro što se to desilo", rekao je Ostojić. Imajući u vidu tu činjenicu, Ostojić je naglasio da je srpski narod stvorio Republiku Srpsku da takvi zločini ne bi mogli da budu ponovljeni. "Samo je Republika Srpska garant opstanka srpskog naroda na ovim prostorima, granat mira i slobode", poručio je Ostojić.

