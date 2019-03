Golić: Zakazala reakcija institucija BiH

BANJALUKA - Ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić smatra da je zakazalo reagovanje institucija BiH da osujete namjeru Hrvatske da odlaže radioaktivni otpad uz granicu sa BiH, osnosno Srpskom, iako su, kako je istakla, na to obavezane usvojenim dokumentima u parlamentu BiH i rezolucijama.

"Ko zna kakav je budući plan Hrvatske, možda odlagalište radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori kasnije preraste u odlagalište nuklearnog otpada jer je činjenica da Hrvatska do 2023. godine mora preuzeti polovinu otpada iz Nuklearne elektrane `Krško`", rekla je Golićeva Srni.

Ona je naglasila da Srpska neće odustati od borbe, te dodala da očekuje da će, kada se konstituišu zajedničke institucije BiH, predstavnici SNSD-a imati daleko aktivniju ulogu u prevazilaženju ovog problema.

"Naš cilj je da se na to stavi tačka i da Hrvatska nađe odlagalište dublje na svojoj teritoriji, a ne na granici sa susjedima jer to nema nigdje u svijetu", naglasila je Golićeva.

Prema njenim riječima, najviše posljedica imalo bi oko 230.000 ljudi, koliko ih živi u slivu rijeke Une.

"Razumijem bojazan tih ljudi, ali i svih nas iz Republike Srpske i zaista je nedopustivo da Hrvatska skladišti radioaktivni otpad na granici sa susjednom zemljom", upozorila je Golićeva.

Ona je navela da podaci pokazuju na to da lokacija na Trgovskoj gori uopšte nije bezbjedna za odlaganje otpada jer je to trusno područje, isprepleteno vodenim tokovima, koji se direktno ulivaju u rijeku Unu i to, kako je navela, može imati dalekosežne posljedice.

Golićeva je dodala da je resorno ministarstvo saznalo iz medija da Hrvatska ponovo nešto radi kada je riječ o odlaganju otpada na lokalitetu Trgovska gora.

"To se ponavlja kao što je bilo i u novembru prošle godine kada smo sa portala saznali da su usvojili nacionalni plan u kojem je rečeno da je Trgovska gora potencijalna lokacija za odlaganje radioaktivnog otpada, te da će oni pristupiti sprovođenju izrade studije uticaja na životnu sredinu", podsjetila je Golićeva.

Ona je istakla da su BiH i Republika Srpska usvojili i ratifikovali Espo konvenciju koja podrazumijeva da pogođene zemlje moraju biti aktivno uključene u kompletan proces.

"Nekoliko godina se borimo sa Hrvatskom u vezi sa lokacijom za odlaganje radioaktivnog otpada i već smo uputili zahtjev vlastima te zemlje i tražimo pisanu informaciju upravo o njihovim aktivnostima kada je riječ o ovom pitanju", navela je ona.

Golićeva je rekla da su se vlastima u Hrvatskoj obraćali mnogo puta, stavljali primjedbe na njihov nacionalni plan, međutim, nikada nisu dobili zvaničan odgovor, što je, kako je naglasila, "čisto ignorantska politika prema našim vlastima".

"Ono što smo pročitali na njihovim portalima, a to je jedino saznanje, jeste da nijedna primjedba Republike Srpske kada je riječ o nacionalnom planu, nije prihvaćena i da su sve okarakterisne kao neadekvatne", navela je ona.

Golićeva je za sutra u Banjaluci najavila sastanak sa rukovodstvom opštine Novi Grad u vezi sa ovim pitanjem.

Načelnik opštine Novi Grad Miroslav Drljača ranije je rekao Srni da ova opština neće prestati da se bori protiv odlaganja radioaktivnog otpada na lokaciji Čerkezovac na području hrvatske opštine Dvor, na samoj granici sa BiH, te naveo da, ukoliko se ne može postići zadovoljavajući dogovor sa Hrvatskom, treba zatražiti međunarodnu arbitražu.

On je dodao da su nakon saznanja o posljednjim dešavanjima, uputili pisani zahtjev za sastanak sa ministrom za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srebrenkom Golić kako bi dogovorili zajedničke postupke.

Hrvatski mediji objavili su da je Vlada Hrvatske počela pripreme za početak odlaganja radioaktivnog otpada iz nuklearne elektrane Krško u napuštenoj kasarni Čerkezovac na Trgovskoj gori, u neposrednoj blizini granice sa BiH, odnosno Republikom Srpskom.

Objavljeno je da je 24. januara u Ministarstvu odbrane održan sastanak zbog primopredaje vojnog skladišta Čerkezovac Ministarstvu zaštite životne sredine.