"Google" ignoriše autoput Banjaluka - Doboj

BANJALUKA - Iako je posljednja dionica autoputa Banjaluka - Doboj otvorena prije više od godinu dana, na Google Maps i dalje nije upisana precizna ruta, zbog čega se nekoliko turista, koji su dolazili u Banjaluku rent-a-carom iz Beograda žalilo da su promašili uključenje na autoput.

Naime, naš sagovornik na proputovanju kroz ovaj dio Evrope nam je ispričao da je u Banjaluku dolazio s dvoje prijatelja iz Srbije te da je htio obići BiH i usput svratiti u Banjaluku.

"Kada smo išli iz Beograda sve je bilo u redu, Google Maps navigacija nas je dovela do Banjaluke. Međutim, kad smo se vraćali ka Doboju, nije bilo moguće naći autoput. Navigacija nas je navela na neki stari put i tek smo se u Prnjavoru mogli uključiti na autoput. Ne znamo zašto", rekao je on.

Kada se pogleda na Google Maps vidi se da je namjerno prekinut jedan dio autoputa kod Prnjavora, kao da je neko htio da oteža ljudima navigaciju kroz taj dio autoputa.

U pokušaju da otkrijemo o čemu se radi, obratili smo se automatskom servisu "Googlea" za prijavljivanje grešaka na mapama. Stigao nam je pisani odgovor da "Google" još nije uveo usluge u BiH i da u ovom trenutku nije moguće prijaviti greške na rutama.

U "Autoputevima RS" kažu da su se i oni pokušali obratiti "Googleu" da se ovaj problem riješi, ali da ni oni nisu imali uspjeha.

"U nekoliko navrata obavještavali smo navedenu kompaniju o novoj trasi autoputa Banjaluka - Prnjavor, međutim razlozi zbog kojih navedena dionica nije uvrštena u Google Maps je nepoznata jer nismo dobili zvaničan odgovor. Na satelitskom snimku se može vidjeti da trasa ove dionice autoputa postoji", rekli su "Autoputevima RS" za "Nezavisne", uz napomenu da je ucrtavanje mapa autoputa na Google Maps isključiva odgovornost nadležne kompanije, odnosno u ovom slučaju "Googlea".

Bilo kako bilo, iako ni u Srbiji ne postoji usluga prijavljivanja grešaka na mapama, sve rute autoputa su tačno i precizno ucrtane. Tako je, na primjer, samo nekoliko sati nakon otvaranja rute autoputa Niš - bugarska granica "Google" upisao čitavu dionicu u svoje mape.

Sofija Končar-Pijanović, koordinator za odnose sa javnošću "Puteva Srbije", rekla je "Nezavisnim" da oni nemaju saradnju s Google Maps, ali da imaju razrađen sistem kako se ucrtavaju rute na autoputevima koji se izgrade u Srbiji, koje onda preuzimaju ponuđači navigacionih usluga.

"'Google' u svoje mape ucrtava autoputeve u Srbiji na osnovu referentnog sistema koji se redovno ažurira i nalazi se na internet prezentaciji našeg preduzeća", rekla je ona.

Kada je u Srbiji otvaran autoput "Miloš Veliki", ruta nije bila ucrtana, a srpski mediji su tada opširno pisali o tome i tražili da se to ispravi. B92 je u avgustu pisao da su svi servisi poput HERE mapsa, Binga, OpetStreets i drugi odmah ucrtali kompletnu dionicu, ali da to "Google", američka multinacionalna korporacija specijalizovana za mrežne usluge i proizvode koje uključuje pretraživanje i mrežno oglašavanje, nije uradio. I Mondo je ukazao na ovaj problem, ističući da su mnogo manje popularni servisi od Googlea to uradili, dok ovaj globalni servis to još nije uradio. Slučajno ili ne, nekoliko dana nakon što su ovi članci izašli, "Miloš Veliki" je u potpunosti ucrtan u Google Maps, tako da u toj zemlji više ne postoji nijedna važnija cesta ili magistralni pravac bez ucrtanih ruta na svim važnijim navigacijama.