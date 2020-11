Goran Selak, predsjednik SPS-a: Predan rad garantuje podršku građana

Socijalistička partija Srpske je nova snaga na političkoj sceni Republike Srpske, partija koju čine većinom mladi ljudi i politička opcija koja je nastala zato što nismo htjeli da drugi donose odluke u naše ime, kaže predsjednik SPS-a Goran Selak.

On ističe da će rezultat SPS-a na predstojećim lokalnim izborima pokazati da dobar i predan rad garantuje veliku podršku građana najmlađoj partiji u Republici Srpskoj.

"Postigli smo ogroman uspjeh upravo zato što su nam govorili da nećemo uspjeti. Predstavili smo partiju 12. marta i, uprkos mjerama koje su potom preduzete s ciljem suzbijanja epidemije izazvane virusom korona, formirali smo 41 opštinski i gradski odbor u Srpskoj i dva odbora u FBiH, gdje ćemo nakon izbora biti parlamentarni", kaže Selak u intervjuu za "Glas Srpske" čiji intervju penosimo u cijelosti.

Po čemu se SPS razlikuje od drugih stranaka?

SELAK: Po tome što imamo svoj i jasan stav o politici, političkom aktivizmu i ciljevima za koje se zalažemo. Ne gubimo vrijeme na prazne priče i "velike" riječi, jer od priče nema ništa. Mi cijenimo jedino rad i rezultate. Politička scena kod nas i dalje funkcioniše na principu ko je šta rekao, a nas prvenstveno zanima ko je šta uradio. Nemamo šefove u drugim partijama, ni u ambasadama i račune polažemo samo našim građanima i biračima. Atmosfera u SPS-u je drugarska, funkcionišemo složno i sa velikim entuzijazmom.

Najavili ste dobre rezultate na predstojećim lokalnim izborima. Da li to znači da vam ankete idu u prilog?

SELAK: Iskreno, ne obaziremo se previše na ankete. Stalno smo na terenu sa građanima i vrlo dobro znamo kakav rezultat možemo da očekujemo. Ankete su mnogo korisnije onima koji ne idu na teren, ne razgovaraju i ne rade zajedno sa građanima. Rezultat lokalnih izbora biće kruna na jednu veoma uspješnu godinu u kojoj smo, uprkos izuzetno teškim uslovima, vrijedno radili. Zato očekujemo 35.000 glasova i najmanje 50 odbornika u lokalnim parlamentima.

Šta poručujete građanima Banjaluke i cijele Republike Srpske uoči predstojećih izbora?

SELAK: Da podrže mlade ljude, nove politike i one koji rade za budućnost i generacije koje dolaze. Kao društvo moramo da krenemo naprijed, da sarađujemo i da se okupljamo oko zajedničkih ciljeva. Zato pozivamo sve građane da nam se pridruže, a ne samo da glasaju za nas. Naša vrata su otvorena za sve dobre ljude koji dijele našu viziju, a to je bolja budućnost Srpske do koje možemo doći samo slogom i vrijednim radom. Kada je riječ o našem najvećem gradu, uvjereni smo da ćemo poslije izbora u većem kapacitetu nastaviti ono što smo započeli prije četiri godine, da gradimo Banjaluku zajedno sa gradonačelnikom Igorom Radojičićem.

Opravdan optimizam

Uvjereni ste u sjajan rezultat. Na čemu temeljite optimizam?

SELAK: Govorili su nam da nećemo uspjeti zato što postoji na stotine partija, ali nismo posustali. Uspjeli smo zato što SPS nije kao stotine drugih partija, nego nova priča koja okuplja ljude, ostvaruje konstantan rast i zbog toga je naš optimizam opravdan.