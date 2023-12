Govedarica: Helezova izjava o vojnim formacija u Srpskoj je dezinformacija

BANJALUKA - Bezbjednosna situacija u BiH je zadovoljavajuća, a najveće prijetnje su organizovani kriminal i korupcija, ali se ne može i ne treba zanemariti ni "otrovna" retorika između javnih funkcionera i izjave o navodnom postojanju raznih paravojnih formacija, zahvaljujući kojoj se građani ne osjećaju sigurno.

Poručeno je to nakon zajedničkog sastanka entitetskih komisija i odbora za bezbjednost, sa koga je skrenuta pažnja da građani ne treba da budu zabrinuti, jer sve obavještajno-bezbjednosne agencije situaciju drže pod kontrolom i da bilo kakva priča o potencijalnom terorizmu u BiH nije ni "za dlaku veća niti manja nego što je to dosad bio slučaj".

Jedan od ključnih zaključaka sastanka jeste i da sve agencije trebaju provjeriti bilo kakve navode koji se tiču potencijalne prijetnje za građane i državu.

Vukota Govedarica, predsjednik Odbora za bezbjednost Narodne skupštine RS, kazao je da na percepciju građana kako postoji realna opasnost za bezbjednost u BiH sigurno utiče izjava ministra odbrane BiH Zukana Helena o postojanju vojnih formacija u Srpskoj.

"Očigledno je da su ovakve izjave paušalne i da one utiču na jedan društveno-politički ambijent u BiH i svakako mogu da podstiču na nacionalnu mržnju i mogu da izazovu nemir među građanima. Ta informacija je lični stav gospodina Heleza i radi se o dezinformaciji", kazao je Govedarica, te dodao:

"Osnovne bezbednosne prijetnje za BiH su organizovani kriminal i korupcija koje provejavaju kroz kompletno društvo u BiH, što je prijetnja i entitetima i državi".

Na sastanku je razgovarano i o problematici zvanoj sajber kriminal, ali i o potencijalnim oblicima terorizma u BiH.

Dragan Mioković, predsjednik Komisije za bezbjednost Predstavničnog doma Federacije BiH, rekao je da su pitanja bezbjednosti uvijek najsenzitivnija.

"Otvorili smo čitav niz tema, naravno da smo u određenim stvarima imali drugačije mišljenje, ali komunikaciju i eventualni dogovor ne može zamijeniti ništa", poručio je on, te takođe priznao da je percepcija građana o bezbjednosti sigurno drugačija od stvarnog stanja u BiH.

"Predrasude su vrlo često okovi koje nam ne daju da realno gledamo na stvari. Kao neko ko je dobro upućen u dešavanja u Federaciji BiH, sigurno kažem da situacija o terorizmu i sličnom nije ni za dlaku bolja ili gora nego dosad", naglasio je Mioković.

Sanja Vulić, član Zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost PD PS BiH, istakla je da će izazov pred BiH u narednom periodu biti borba protiv sajber kriminala, ali da građani trebaju biti spokojni, bez obzira na razne priče.

Ipak, da li će ovaj dogovor prevladati nad onim što se trenutno dešava na polju bezbjednosti, jer je činjenica da svakodnevno slušamo međusobne prepirke između ministara unutrašnjih poslova širom BiH, prozivanja o radu, širenja informacija o navodnom postojanju stranih vojnih službi i kampova, pozivanja na strane reakcije?

"Mi nismo rekli da je stanje dobro, već zadovoljavajuće. A to što pojedinci pokušavaju da zatruju ovaj prostor dokaz je da upravo takve informacije daju percepciju kod građana da stanje nije dobro", odgovara Govedarica.

Ono što on ističe kao veliki problem, jeste to što "u BiH može da se priča šta god ko hoće, a da za to nema odgovornosti".

"Ne postoji lična odgovornost, jer da je ima, onda bi Helez podnio ostavku. Ali nije on jedini. Ovdje neopaženo prolazi i što pojedinac kaže da prisluškuje novinare, građane, poslanike. Dakle, ovdje se izbjegava odgovornost o takvim vrlo opasnim stvarima. Ali, kada pogledamo sve, Balkan u generalnom nije niti zona mira, ali niti ni bure baruta", rekao je Govedarica.

Na pitanje novinara, ako smatra da su izjave ministra Heleza dezinformacije, da li su dezinformacije postojanje paradžemata, Govedarica je rekao da je o tom pitanju ranije postojao dopis i hrvatske strane.

"To je sve na bazi sumnje. Kad je OBA rekla da nema paravnojih formacija u Srpskoj, tako isto je tralala da kaže i za te paradžemate ako ima saznanja", rekao je on.

Što se tiče informacija o prisluškivanju narodnih poslanika, ali i novinara, Govedarica je dodao da nijedna izgovorena riječ tu ne smije da bude uzeta kao šala.

"Ne znam da li je iko ikada gospodina Dodika ili gospodina Konakovića pozvao da daju izjavu o navodima da prisluškuju ljude i to javno. Pa to vam je dovoljan dokaz koliko je sve ovdje apsurdno, i da nema lične odgovornosti", poručio je on.

Novinare je zanimalo i kakva je situacija kada su u pitanju rad obavještajno-bezbjednosnih agencija, jer je činjenica da informacije cure iz "Sky" aplikacija, a nakon što je i CIN objavio jednu od prepiski iz ove aplikacije, Dragan Mioković je kazao da je otvaranje aplikacije "Sky" pokazalo učešće i povezanost osoba iz policije i osoba iz političkog miljea.

"Ja sam za to da se nastavi praksa da se podaci koječi tamo budu objavljeni koriste i kao dokazni materijal", rekao je Mioković.

