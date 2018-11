Govedarica: Isključiću svakoga ko remeti odnose u SDS-u

Komentarišući dešavanja u SDS, predsjednik ove stranke Vukota Govedarica izjavio je će iz stranke isključiti svakoga ko remeti odnose u stranci i rekao da očekuje da u srijedu na Glavnom odboru budu definisani pravci u kojima će ići SDS.

"Ovdje je riječ o politici, nije bitno ko kako izgleda i ko kako zastupa interese u javnosti, u pitanju je politika stranke. Mi ćemo raspravljati o bitnom dokumentu to je politička platforma o postizbornom djelovanju. Hoću i da vidim da li ja imam podršku za politiku stranke koju sam vodio i prije izbora, koju sam proklamovao tokom izbora zajedno sa organima SDS i Glavnim odborom koji su učestvovali u izbornoj kampanji", kazao je on.

"Ja sam za politiku dosljednosti, onu politiku koja obezbjeđuje dostojanstvo, čist obraz, nisam za politiku u kojoj će se građani varati i iznevjeriti svi oni koji su dali podršku SDS-u. Prema tome, kada sve pogledam ono što je bitno je da imamo ideološki profil, politički princip i karakter koji je ljudski", kazao je Govedarca.

On je dodao da nije bitno da li će biti u vlasti ili u opoziciji jer to "ne definište da li će podržati ono što je dobro za Srpsku ili ne".

"Uvijek ćemo podržati i raditi za RS, naravno ono što nije u interesu RS i nećemo prihvatiti, kao i do sada", rekao je Govedarica.

Što se tiče isključenja Borisa Jerinića iz SDS-a, Govedarica je rekao da Jerinić već duži vremenski period radi protiv interesa ove stranke.

"Ovdje nije u pitanju mišljenje nego djelovanje, kako u proteklom periodu tako i juče. Jerinić je u prisustvu gradonačelnika Doboja Obrena Petrovića i visokog funkcionera SNSD-a Uroša Gostića otišao na konsultacije kod predsjednika SNSD Dodika. Za tako nešto nije imao ovlašćenja SDS, tako nešto nije poznato statutu niti propisima kako je SDS pozicionirana u smislu djelovanja, on je nanio ozbiljnu štetu svemu tome i ono što smo imali priliku da vidimo jeste obraćanje potparola SNSD koji je saopštio da je na tom sastanku dogovoreno da dva poslanika SDS u NS RS ubuduće svoj politički angažman i političko djelovanje ostvare u klubu SNSD", kazao je Govedarica.

Dodao je da je zbog toga danas uputio dopis poslanicima Mariću i Jošiću da se izjasne da li su ti navodi tačni imajući u vodu da sve to niko nije demantovao od njih i da pismeno odgovore kako će nastupati kao poslanici koje je izabrao narod, a izabrani su na osnovu političke platforme SDS.

"Očekujem odgovor od jednog i drugog u kom klubu će djelovati. Pri tome Jerinić je djelovanjem naprosto se izuzeo i sam sebi dao za pravo da radi što želi, to u SDS ne može, a to ne bi trebalo da bude ni u jednoj političkoj stranci pa sam isključio Jerinića. I ne samo njega, uradiću to u svakoj prilici kada je u pitanju bilo koji funkcioner koji na takav način remeti odnose u SDS i nepoštuje statut niti načela SDS", kazao je Govedarica za televiziju "BN".

(RTVBN)