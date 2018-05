Govedarica: Lukač je svoje rane naplatio

Predsjednik SDS-a Vukota Govedarica izjavio je da je ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač "svoj patriotizam dobro naplatio", i upitao "da li je to patriotizam o kojem Lukač govori".

Ova izjava Govedarice dolazi nakon što je ministar Lukač upitao "gdje je Govedarica bio kada je trebalo braniti narod od Orića". Opširnije o tome pročitajte na OVOM LINKU.

Govedarica tvrdi da Lukač, "nakon što je pustio svoju krv, sada želi da pusti tuđu".

"Dragan Lukač je, prema sopstvenom priznanju, prolio sedam litara krv za Republiku Srpsku. Dvije litre više nego što stane u normalnog čovjeka. Lukač je svoje rane naplatio - za njih je dobio 40.000 maraka, odnosno 5.714 maraka po litri krvi. Ali, to mu nije dosta. Nakon što je pustio svoju, sad želi da pusti i tuđu krv. Ne može", rekao je Govedarica.

On je upitao da Lukača "da li se njegov patriotizam mjeri krvlju ili markama".

"Lukač druge optužuje da nisu bili tu kada se lila krv, a on je svoju krv debelo naplatio. Da li je to taj patriotizam o kojem priča Lukač? Da li se Lukačev patriotizam mjeri krvlju ili markama? Ako neko ne zna odgovor na ovo pitanje, neka pogleda Lukačevu imovinu", rekao je Govedarica, saopšteno je iz SDS-a.

On kaže da Lukač, kako navodi, svojom bahatošću, ne može da sakrije strah i nervozu pred desetinama neriješenih slučajeva.

"Kritika Lukačevog rada nije kritika Ministarstva unutrašnjih poslova. To je samo i jedino kritika Dragana Lukača. Nema potrebe da sebe poistovjećuje sa institucijama. Ako to radi, onda znači da je obolio od Dodikovog sindroma - Republika Srpska, to sam ja. Niti je Lukač MUP RS, niti je Dodik Republika Srpska", poručio je Govedarica.

Predsjednik SDS-a je dodao da u svim institucijama, pa tako i u Ministarstvu unutrašnjih poslova, ima mnogo časnih i poštenih radnika, "ali da riba smrdi od glave, a ne od repa".

Govedarica tvrdi da je Lukač dobio stan od Vlade Republike Srpske 2000. godinevrijedan 171.000 maraka.

"Neka Lukač kaže koliko je zaradio na ime Republike Srpske. Neka objavi imovinski karton. Neka objavi po kojem je zakonu dobio taj stan i neka kaže zašto ostali borci koji su prolivali krv nisu dobijali stanove. Neka objavi koliko je tražio za pretrpljeni strah od Republike Srpske, a neka onda opet kaže kako se on ničega ne boji. I neka se sjeti Njegoša: 'Kome zakon leži u topuzu, tragovi mu smrde nečovještvom', zaključio je Govedarica.