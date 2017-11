Govedarica: Neprihvatljiv zakon o akcizama

Lopare - Glavni odbor /GO/ SDS-a zaključio je danas da je još nemoguće dati podršku zakonu o akcizama jer to znači povećanje cijene nafte i naftnih derivata i dodatni udar na standard stanovništva, izjavio je predsjednik SDS-a Vukota Govedarica.

"Naša politika nije politika poreskih opterećenja, nego poreskih rasterećenja", rekao je Govedarica novinarima nakon sjednice GO SDS u Loparama.



On je naveo da je zakon o akcizama ušao u Savjet ministara BiH na neprimjeren način, o čemu je GO SDS izvijestio ministar bezbjednosti Dragan Mektić.



"Zakon o akcizama nije bio dostupan nijednom od ministara, ni u štampanoj, ni u elektronskoj formi, tako da se postavlja pitanje kako je uopšte predsjedavajući Savjeta ministara mogao da obezbijedi glasanje o zakonu, a da prethodno nijedan član Savjeta ministara nije imao uvid u taj zakon", rekao je Govedarica i ocijenio da je to neprihvatljivo.



Lider SDS-a je rekao da je na sjednici razgovarano i o pitanju kojim pravcem treba da idu putevi i auto-putevi u Republici Srpskoj i zaključeno je da auto-put Banjaluka-Mlinište nije ekonomski isplativ, ni strateški pravac.



"Ekonomski isplativim i strateškim pravcima mi smatramo pravce Banjaluka-Prijedor, Banjaluka-Brčko i Brčko-Bijeljina-Beograd, što je bitna putna komunikacija koja treba da poveže i Prijedor i Banjaluku sa Beogradom, ali i Brčko i Bijeljinu", naveo je Govedarica.



Kao strateški i veoma bitan on je istakao pravac Sarajevo–Višegrad, preko Romanije, i dodao da je za taj strateški pravac preko Koridora 11 opredijeljena i Srbija.



Nakon sjednice GO SDS Govedarica je u izjavi novinarima poručio DNS-u da je SDS spreman da pokrene inicijativu za smjenu potpredsjednika Narodne skupštine Nenada Stevandića, ukoliko su u DNS-u spremni da uđu u postupak njegovog razrješenja.



"U ovom slučaju, mjesto popredsjednika Narodne skupštine treba da pripadne DNS-u i spremni smo da damo podršku za izbor novog potpredsjednika iz reda DNS-a umjesto Stevandića", rekao je Govedarica.



Za političku situaciju u Srpskoj on je samo rekao da je interesantna i da je GO SDS danas definisao neke aktivnosti u organizaciono-tehničkom smislu koje su potrebne da bi stranka djelovala kao savremena evropska politička organizacija.

Govedarica ne vjeruje u prijetnje ratom

Predsjednik SDS-a Vukota Govedarica izjavio je danas da ne vjeruje u informaciju medija o tajnoj vojsci bošnjačkog člana Predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića i da su to manipulacije kojima politička elita želi da izazove strahove kod građana uoči parlamentarnih izbora naredne godine.

"Radi predostrožnosti, institucije bi trebalo da povedu računa i pretpostavljam da Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske vodi računa o takvim stvarima", rekao je Govedarica.



On je dodao da je njegov utisak da je to samo manipulacija i dodatno zastrašivanje građana, jer političke elite nemaju šta novo ponuditi, oni nude samo strah, bijedu i siromaštvo.



Govedarica je ocijenio da nije dobro širiti strah od rata kod naroda u BiH.



"Mislim da treba da gledamo u budućnost, a ne u prošlost. Neće biti rata u ovoj zemlji. Ova zemlja zaslužuje da korača sigurno i odlučno u svoju budućnost", kaže Govedarica.



Govedarica je istakao da se danas može napisati šta god ko želi, a da zato niko ne odgovara, izražavajući uvjerenje da je i informacija o tajnoj Izetbegovićevoj vojsci način skretanja pažnje javnosti sa namjere da se donese novi zakon o akcizama i poveća cijena nafte i naftnih derivata.



Bošnjački član Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović sprovodi ilegalnu obuku paravojnih formacija koju je do sada prošlo najmanje 9.000 mladih Bošnjaka od 18 do 35 godina, a njih 5.000 je zadužilo i uniformu i osnovnu vojnu opremu, pišu današnje "Večernje novosti".